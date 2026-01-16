Primaria carga contra los jefes de Urgencias por culparles del «colapso»

Los médicos de familia gallegos han cargado contra los coordinadores de Urgencias hospitalarias por responsabilizar a la Atención Primaria del «colapso» asistencial. La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) difundió un comunicado en el que denuncia «cuñadismo» y «desconocimiento» sobre la realidad de los centros de salud, después de que este fin de semana responsables de Urgencias reclamaran que la AP asuma su «papel de primer escalón» y la atención continuada.

En su escrito, los coordinadores de Urgencias consideraban «inaceptable» que los tiempos de respuesta en Primaria alcancen «hasta tres semanas» y vinculaban esas demoras a la sobrecarga y a la falta de profesionales en los servicios hospitalarios. Según su diagnóstico, los servicios de urgencias estarían atendiendo un «aumento de hasta un 30%» respecto a picos asistenciales previos, «batiendo récords históricos».

Agamfec responde que el señalamiento es injusto y que la presión sobre los centros de salud es «diaria» y medible. La entidad cita datos de la Consellería de Sanidade: las consultas de medicina de familia superaron los 14,5 millones y las urgentes pasaron de 900.000 en 2010 a 1.484.000 en 2024. «Suponemos que a los coordinadores de urgencias les parece poco», ironiza la asociación, que rechaza «lecciones» sobre la organización de su nivel asistencial y sitúa el problema en la «infrafinanciación» y la «infradotación».

La organización va más allá y se pregunta si el discurso de Urgencias responde al desconocimiento o al «victimismo», instando a los coordinadores a «criticar al verdadero culpable» del colapso de la sanidad pública: «los jefes que los nombraron», en alusión a su condición de cargos de confianza.

En paralelo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, llamó a la «unidad» ante la «tensión asistencial» y avanzó una próxima reunión con los coordinadores de Urgencias para retomar reivindicaciones «paradas». También confirmó que el departamento trabaja en reprogramar «lo más ágil posible» cirugías aplazadas por la situación en Urgencias, sumadas a las de la huelga sanitaria por un Estatuto Marco propio para los facultativos.