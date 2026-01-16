Pontón pide para la comunidad la «llave del dinero» con un concierto económico

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, critica la «inconsistencia» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre financiación autonómica y reclama para Galicia «la llave de su dinero», mediante un concierto económico similar al que ya tienen País Vasco y Navarra, ya que la propuesta del Ministerio de Hacienda es «inadmisible».

Pontón denunció que la Xunta no participó ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que su representante —el conselleiro de Facenda— fue «como cargo del PP siguiendo el argumentario de Génova».

«¿Alguien sabe la propuesta de Rueda para Galicia en un asunto tan sustancial como la financiación? La del BNG es muy clara, darle a Galicia la llave de su dinero», censuró. «Lo de siempre: Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde», resumió la líder del BNG, que también reprochó a la Xunta que renuncie a negociar bilateralmente la financiación de la comunidad.