El Ministerio de Sanidad confirma Santiago como sede del examen FSE con casi 2.000 aspirantes el 24 de enero

Santiago será una de las sedes —y la única en Galicia— del examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) del próximo sábado 24 de enero. Hasta 1.930 aspirantes están admitidos para optar a una plaza en cualquiera de las titulaciones sanitarias (MIR, EIR, FIR, PIR, QIR, BIR y RFIR).

La cifra sitúa a la capital gallega en el mapa de una convocatoria que reúne a 34.553 admitidos para 12.366 plazas, según el Ministerio de Sanidad. El mayor cupo vuelve a ser Medicina, con 9.276 plazas, seguida de Enfermería (2.279), y la prueba se iniciará a las 14.00 horas.

La presión competitiva se concentra, no obstante, en los grandes polos: Madrid suma 6.648 candidatos; Barcelona, 4.121; y la Comunitat Valenciana (Valencia y Alicante), 4.174. Andalucía, con sedes como Sevilla (2.119) o Granada (1.761), aporta 5.651.

En Galicia, la oferta pretende reforzar el relevo generacional en hospitales y atención primaria. Pese al incremento del número de solicitantes, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior. El reto para los opositores: convertir meses de estudio en una buena posición y, después, en un itinerario formativo que marque su carrera en el Sistema nacional de salud.