Casi un millar de mayores gallegos aguardan por una plaza en un centro de día o una residencia

La Xunta está apostando por las pagas al cuidador familiar pues esto permite agilizar la atención a los dependientes y reducir esperas. De hecho, una vez que se aprueba el plan individual de atención (PIA), en el que se determina cuál es la ayuda que debe recibir el dependiente en función de sus circunstancias, si se trata de una prestación económica esta se hace efectiva de manera inmediata. Apenas hay esperas.

Sin embargo, cuando se trata de dar un servicio depende de su disponibilidad. Ocurre así con las plazas en residencias y centros de día. Según los datos del Ministerio de Servicios Sociales, a diciembre de 2025 había 7.245 dependientes con derecho a una plaza en un geriátrico, pero más de 600 aún están a la espera.

En el caso de los centros de día hay 8.000 gallegos a los que se les asignó este servicio, pero 340 todavía no lo tienen.

Ayuda a domicilio

Lo mismo ocurre con la ayuda a domicilio. El encarecimiento del coste de los contratos para prestar el servicio asfixia a los ayuntamientos que reclaman más financiación a Xunta y Estado, pero además existen dificultades para encontrar trabajadores. Por esta razón también hay cola para beneficiarse de horas de atención en el hogar: más de 3.100 dependientes a los que se les asignó esta prestación en su plan de atención todavía no la perciben.

El desfase es todavía mayor en el caso de la teleasistencia. El Gobierno amplió este servicio a todos los dependientes, salvo los internados en residencias. Más de 46.000 gallegos tienen derecho a ella, pero hay casi 30.000 que todavía no cuentan con este dispositivo, que consiste en una especie de control remoto que permite activar una alerta en caso de que los mayores sufran alguna indisposición o accidente.