La huelga de médicos cancela 472 operaciones y más de 24.000 consultas

La huelga sanitaria convocada los dos últimos días a nivel estatal por un Estatuto Marco propio para facultativos y en contra del texto propuesto por el Ministerio de Sanidad ha llevado a suspender en Galicia un total de 472 operaciones, más de 24.000 consultas y más de 1.600 pruebas. La Consellería de Sanidade desgrana los datos con los que concluye el paro de dos días con, además de las intervenciones quirúrgicas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas (excluyendo las de laboratorio).

Ya por la mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba que se habían tenido que posponer más de 400 intervenciones. Confirmaba además que desde la consellería ya trabajan para reprogramarlas «con la mayor agilidad», así como aquellas operaciones aplazadas por el «pico de tensión asistencial» que viven los servicios de Urgencias debido a la incidencia de las infecciones respiratorias.

La actividad suspendida, apuntaba el conselleiro, es el verdadero dato «importante», más allá del seguimiento de la huelga cuyas cifras, señalaba, siempre bailan según los actores. El seguimiento del paro fue del 23% por la mañana y del 4,6% por la tarde.