Los ganaderos retoman las protestas contra Mercosur

Los agricultores y ganaderos españoles volverán a tomar las calles españolas del 26 al 30 de enero en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, que están agravando la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Así lo anunciaron ayer las principales organizaciones, como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y Unión de Pequeños Agricultores.