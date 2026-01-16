Dos exalcaldes de Miño aceptan sendas condenas por prevaricación

Dos exalcaldes de Miño del PP, Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga, han aceptado penas de inhabilitación por prevaricación, mientras que Veiga también es condenado a un año y cuatro meses de cárcel, aunque la pena queda suspendida si no delinque durante dos años. Ambos llegaron ayer a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, cuando estaba fijado el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña. También estaban acusadas una exconcejala y la administradora de una empresa que realizaba trabajos de gestión urbanística, quienes han aceptado la condena con reducción de penas.

Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2015, cuando los procesados mantuvieron contrataciones irregulares —sin licitación y pese a reparos de Intervención— y, en un caso concreto, permitieron pagos tras vencer el contrato.

El fiscal pedía para cada uno de los acusados 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo y cargo público electivo por un delito continuado de prevaricación administrativa. Tras el acuerdo, las penas se han reducido al tener en cuenta atenuantes como la carencia de antecedentes penales o dilaciones indebidas.

El fiscal solicitaba cinco años de prisión para Veiga por el delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con un delito de malversación caudales públicos. La condena se rebaja a un año y cuatro meses de cárcel.