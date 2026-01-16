Ángel de la Fuente: «Se introducen parches arbitrarios para beneficiar a determinados territorios»
El experto en financiación autonómica cuestiona la incorporación de elementos como el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, por considerarlos de "dudosa justificación".
El experto Ángel de la Fuente cree que la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica combina partes prometedoras con otras «francamente negativas». En concreto, alude a la incorporación de elementos de «dudosa justificación» como el Fondo Climático o el Mecanismo IVA Pymes «que añaden arbitrariedad». «Introducen parches arbitrarios hechos a medida para beneficiar a determinados territorios», critica.
Aunque está de acuerdo con el núcleo central del modelo, censura en concreto «tres ocurrencias». Por un lado, está el Mecanismo IVA Pymes, que consiste en ceder a las comunidades que lo soliciten la gestión del IVA de las pymes, pero solo si su peso en la recaudación total del Impuesto sobre el Valor Añadido es superior a su peso en el consumo. Solo seis comunidades cumplen este requisito. No es el caso de Galicia. «Las cifras son muy llamativas, pues se asignaría a Cataluña unas tres cuartas partes del total, 7,5 veces más que a Madrid», señala De la Fuente.
También discrepa del Fondo Climático, que tilda de «brindis al sol» y advierte que para que las comunidades tengan más recursos el Gobierno les cede más IVA e IRPF. «Pero así el Estado se quedará con menos o tendrá que subir impuestos pues mantiene un déficit casi estructural», avisa.
