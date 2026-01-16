Más de 28.000 aspirantes compiten por 3.900 plazas en las oposiciones del Sergas

Un total de 28.088 personas han sido admitidas, con carácter provisional, en el concurso-oposición para el ingreso en diversas categorías de personal sanitario no facultativo y de gestión y servicios del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que aspiran a las 3.887 plazas ofertadas.

De ellas, la categoría con más oferta es la de enfermería, en la que se han convocado 1.980 plazas. A esta la siguen 1.306 plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, 236 de servicios generales, 128 de enfermería familiar y comunitaria, 69 de enfermería obstétrico ginecológica, 67 de técnico superior en imagen para el diagnóstico, 60 de enfermería pediátrica, 38 de técnico en farmacia y 3 de enfermería de medicina del trabajo.

De los aspirantes admitidos, la mayoría (26.067) entraron por el turno de acceso libre, 625 por la de promoción interna, 1.280 por la de discapacidad general y 116 por la de discapacidad intelectual. Por su parte, de las categorías, la que tiene el mayor número de aspirantes es la de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, con 9.253 admitidos, seguida de la de enfermería, con 8.345.

Además, según informa la Consellería de Sanidade, del total de admitidos el 89% está exento de realizar la prueba de nivel de gallego, al tener ya el título oficial.

En caso de querer presentar reclamaciones, las personas que hayan resultado excluidas del proceso tendrán de plazo hasta el 29 de enero.