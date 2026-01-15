Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto Desconexión Digital GaliciaTropas españolas GroenlandiaSentencia KararNevada histórica VigoJulio IglesiasCelta 100 goles
instagramlinkedin

La Xunta propondrá al alumnado un reto de desconexión digital: 24 horas sin internet ni móviles ni tablets

El plan de la Xunta para el bienestar digital prevé un pacto voluntario entre centros y familias, el «contrato de vida digital» para fomentar un uso responsable de la tecnología y contará con un presupuesto de 7,4 millones hasta 2030

Un momento de la presentación del Plan integral de bienestar digital.

Un momento de la presentación del Plan integral de bienestar digital. / Xoán Álvarez

Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

La Xunta impulsará una reforma de los currículos educativos para incorporar contenidos orientados a mejorar la seguridad, la privacidad y la «higiene digital» del alumnado, además del uso responsable de la IA y fortalecer la reflexión crítica.

La iniciativa se enmarca en el «Plan integral de Benestar Dixital», una hoja de ruta con cerca de 50 medidas y un presupuesto de 7,4 millones de euros para ejecutarse hasta el año 2030. El tema está en el centro del debate educativo. Y este proyecto llega tras un curso académico marcado por la polémica del peso del uso del ordenador en el aula, cuestionado por las familias de los alumnos, y tras el abandono de más de una decena de centros públicos de los libros digitales y la posterior implantación del nuevo «E-Dixgal híbrido».

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, realizó ayer la presentación oficial del plan tras su aprobación en el Consello da Xunta. El acto reunió a representantes de centros escolares, universidades y miembros de la comunidad educativa. Rodríguez lo defendió como un marco para «blindar entornos escolares saludables», reforzar la convivencia y favorecer el bienestar emocional en la infancia y la adolescencia.

Una de las medidas más novedosas es el «Contrato de vida digital», un documento voluntario que firmarán el centro y el estudiante, de acuerdo con la familia, relativo al uso de tecnologías fuera del horario escolar. Ante las críticas, Rodríguez recalcó que se pretende disponer de una herramienta no obligatoria para ofrecer apoyo a las familias y restringir el «mal uso» de dispositivos fuera del horario escolar. «No se trata de fiscalizar ni de controlar, sino de ayudar y fijar un marco de corresponsabilidad entre el mundo educativo y las familias», insistió. Vinculado a este contrato, el plan incorpora el reto «Apagamiento dixital», por el que el alumnado participante se compromete a pasar 24 horas sin internet ni dispositivos electrónicos, y un sistema de autoevaluación, «Modo consciente-ON», para medir objetivos de desconexión y uso responsable.

Y en cuanto al cambio de currículos, según explicó el conselleiro, los nuevos contenidos buscarán potenciar la reflexión crítica, la ciudadanía digital y el manejo ético y seguro de internet y las redes sociales, además de un uso responsable de la inteligencia artificial. El objetivo, precisó, es que el alumnado «tome decisiones informadas» frente a los riesgos y oportunidades del ecosistema digital.

El plan contempla, además, una línea de trabajo con la industria tecnológica. Así, la Xunta prevé alianzas con empresas para reforzar la seguridad, la privacidad y la transparencia de las herramientas usadas en educación, y anuncia la elaboración de un «Código gallego de buenas prácticas tecnodidácticas», con la participación del sector, las universidades y centros de investigación.

Noticias relacionadas y más

Mientras, delegados de CIG acudieron a reclamar diálogo y recursos a Educación, no medidas «propagandísticas». El conselleiro les acusó de «autoexcluirse» del marco de negociación.

Un foro anual y detectar fakenews

El «Plan integral de Benestar Dixital» se estructura en cinco ejes de actuación y seis dimensiones de impacto tecnológico, entre las que figuran las conductas de riesgo y la ciberseguridad, los hábitos de vida saludables, la garantía de derechos y valores democráticos, la convivencia escolar y familiar, el aprendizaje y desarrollo cognitivo, y la socialización y desarrollo personal.

Entre los programas previstos está «Na procura da loiada» destinado a desarrollar habilidades para identificar y verificar información y detectar y prevenir la difusión de noticias falsas. También se incluye la creación de un «Foro gallego de benestar dixital», un espacio de referencia y reflexión colectiva sobre tecnología e infancia que se reunirá cada año para debatir la evolución del plan con colectivos y profesionales implicados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents