Medio Rural impulsa casi 200 nuevas plazas de brigadistas tras los incendios del verano

Medio Rural está negociando varias convocatorias de empleo público para el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF) que, en conjunto, suman 539 plazas entre procesos de estabilización y convocatorias ordinarias que llegan después de la peor oleada de incendios de la historia reciente la comunidad. Se trata de las 311 plazas que quedaron excluidas del proceso de estabilización, y otras 228 de personal funcionario de carrera, de las que 170 son de nuevo ingreso, y que se abordarán en las correspondientes mesas sectoriales el próximo 19 de enero. En todo caso, estos procesos no agotan el compromiso de la Xunta, que deberá convocar al menos otras 99 plazas hasta completar la OPE de 2026.

Por un lado, ya se están negociando las 311 plazas de personal laboral fijo discontinuo que se quedaron fuera del proceso de estabilización al amparo de la ley de 2021. Según recuerdan fuentes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), fueron excluidas de forma incorrecta, tal y como confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2024. Como consecuencia, a finales del año pasado, a través de una enmienda de los populares a la Ley de medidas fiscales y administrativas, se acordó habilitar una convocatoria extraordinaria por concurso de méritos para 172 plazas de bombero forestal, 71 de conductor y 68 de jefe de brigada.

En esa misma enmienda, para evitar conflictos jurídicos, se eliminó la convocatoria de estas plazas en la OPE de 2023, cuyo examen estaba previsto para el próximo mes. Como consecuencia, si bien se acordó reembolsar las tasas a los aspirantes, desde CSIF explican que era necesario sacar otra convocatoria de manera urgente, de ahí que ahora se estén negociando otras 228 plazas de personal funcionario de carrera de las OPE de 2024 y 2025. «Compensa de alguna manera aquella anulación», señalan fuentes del sindicato, con la esperanza de que se publiquen lo antes posible, al tener que pasar seis meses desde su aprobación hasta la realización del examen: «Si es enero, mejor que en febrero». De estas plazas, 199 son de bombero forestal (149 de acceso libre y 50 de promoción interna) y 29 de jefe de brigada (21 de acceso libre).

En todo caso, la Xunta se comprometió a convocar hasta la OPE de 2026, como mínimo, una cantidad equivalente a las 327 plazas anuladas, por lo que quedan pendientes, al menos, 99. «Esto nos da garantía de continuidad», indican desde el CSIF, recordando que entre 2003, cuando se convocó el primer proceso selectivo para este cuerpo, y el 2019, «estuvimos 16 años sin ningún proceso selectivo para nuevas incorporaciones». Así, reportan «tranquilidad», con la seguridad de que no habrá que esperar más de una década para el siguiente proceso.