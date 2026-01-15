Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lavado de cara a los edificios de Galicia: la Xunta aprueba una ayuda de 3.000 euros para renovar la fachada de tu casa

La ayuda se podrá utilizar para renovar fachadas, cubiertas y muros de cierre de viviendas

Esta ayuda dirigida a particulares busca renovar el aspecto y el aislamiento de las fachadas.

Esta ayuda dirigida a particulares busca renovar el aspecto y el aislamiento de las fachadas. / Rafa Vázquez

Pablo Varela

La Xunta de Galicia ha aprobado una ayuda de hasta 3.000 euros destinada a particulares para mejorar la imagen exterior de las viviendas y otros inmuebles. La dotación total será de 2 millones de euros y el ejecutivo gallego prevé que puedan beneficiarse de ella unas 700 personas.

La ayuda podrá utilizarse para trabajos de renovación de fachadas, cubiertas y muros de cierre de viviendas. Además, no está dirigida solo a los propietarios de los inmuebles, los usufructuarios también pueden pedirla para rehabilitar y mejorar su entorno.

Cómo pedir la ayuda para renovar tu fachada

El gobierno gallego abrirá este mes la convocatoria para estas ayudas dirigidas a que los particulares puedan mejorar la imagen exterior de sus viviendas según lo publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El plazo para presentar las solicitudes se iniciará mañana, 16 de enero, desde las 12.00 horas del mediodía. Para facilitar la tramitación, lo óptimo es tener preparada toda la documentación necesaria que viene recogida en las bases de la ayuda.

Como apuntábamos antes, podrán optar a esta prestación tanto los propietarios como los usufructuarios de los inmuebles. La ayuda podrá ser de hasta 3.000 euros por solicitante y el Ejecutivo financiará hasta el 70% del presupuesto, por lo que los beneficiarios tendrán que realizar una aportación complementaria en caso de recibir la subvención.

Requisitos para acceder a la ayuda

Según lo publicado por el gobierno autonómico, quienes deseen optar a esta prestación tendrán que reunir los siguientes requisitos:

  • Lo podrán pedir personas físicas propietarias o usufructuarias del inmueble donde se vaya a realizar la obra.
  • Se hará una única solicitud por persona y bien.
  • Deberá acreditarse la propiedad o el usufructo y la disponibilidad del inmueble mediante declaración responsable.
  • Las obras de rehabilitación tendrán que contar con comunicación previa o licencia municipal y los permisos necesarios.
  • No podrán optar a la ayuda quienes tengan prohibiciones legales para recibir subvenciones ni quienes renunciaron fuera de plazo o perdieron la ayuda en la anterior convocatoria.
  • Incumplir cualquiera de estos requisitos puede suponer la pérdida de la ayuda.

