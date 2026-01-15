Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Anpas critican el ‘contrato’ para controlar el uso de pantallas fuera del aula

Se trata de un acuerdo entre el alumno, los docentes y la familia

REDACCIÓN

Santiago

Anpas Galegas reclamó ayer a la Xunta que, tras la aprobación del Plan integral de bienestar digital, se preocupe por la cantidad de horas que el alumnado dedica o emplea las tecnologías dentro de la escuela. La petición llega tras el anuncio del llamado ‘Contrato de vida digital’ voluntario que, en caso de acuerdo entre el alumno, el colegio y la familia, permitirá controlar y supervisar el tiempo de uso de las tecnologías por parte del alumnado fuera de las aulas.

La iniciativa es, a ojos de Anpas Galega, «toda una declaración de intenciones» por parte del Ejecutivo autonómico debido a que el control del uso de las tecnologías del alumnado en el ámbito privado corresponde a las propias familias y «no es competencia de la Consellería». En este sentido, recuerdan que «casi la mitad de los alumnos utiliza dispositivos digitales entre 3 y 5 horas diarias en el aula», siendo mayor la cifra los cursos más altos.

