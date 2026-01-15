Las Anpas critican el ‘contrato’ para controlar el uso de pantallas fuera del aula
Se trata de un acuerdo entre el alumno, los docentes y la familia
REDACCIÓN
Anpas Galegas reclamó ayer a la Xunta que, tras la aprobación del Plan integral de bienestar digital, se preocupe por la cantidad de horas que el alumnado dedica o emplea las tecnologías dentro de la escuela. La petición llega tras el anuncio del llamado ‘Contrato de vida digital’ voluntario que, en caso de acuerdo entre el alumno, el colegio y la familia, permitirá controlar y supervisar el tiempo de uso de las tecnologías por parte del alumnado fuera de las aulas.
La iniciativa es, a ojos de Anpas Galega, «toda una declaración de intenciones» por parte del Ejecutivo autonómico debido a que el control del uso de las tecnologías del alumnado en el ámbito privado corresponde a las propias familias y «no es competencia de la Consellería». En este sentido, recuerdan que «casi la mitad de los alumnos utiliza dispositivos digitales entre 3 y 5 horas diarias en el aula», siendo mayor la cifra los cursos más altos.
