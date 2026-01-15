El 20% de los médicos apoyó la huelga por la mañana y el 4%, por la tarde

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga sanitaria a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central fue de casi el 20% en el turno de mañana y del 4,29% en el turno de tarde. Cifras que, en todo caso, los sindicatos O’Mega y Simega elevan hasta el 70%, considerando la movilización un «éxito» y advirtiendo que podría convertirse en indefinida.

Los motivos de esta disparidad se deben a que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) contabiliza a toso el personal, incluido el que forma parte de los servicios mínimos, mientras que los sindicatos hacen el cálculo sobre el personal sanitario que podía hacer huelga.

De este modo, según el Sergas, en el turno de mañana —el que tiene más carga asistencial— el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales alcanzó el 26,27% por la mañana, bajando al 4,57% en el turno de tarde. En la Atención Primaria, por la mañana fue del 5,96%, y por la tarde, del 5,09%. Al respecto, el titular de la cartera gallega de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reiteró su petición al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad para que asuma sus competencias y negocie un Estatuto Marco propio para los facultativos contando con ellos, destacando que la huelga obligó a suspender 205 cirugías, a pesar de que se mantuvieron los servicios mínimos en su totalidad.

Por su parte, los sindicatos O'Mega y Simega celebraron el seguimiento «especialmente masivo» en los principales hospitales, que fue «algo menor» en los centros de salud «donde la Xunta impuso unos servicios mínimos abusivos». En todo caso, está previsto que la huelga continúe a lo largo de la jornada de hoy, con paros y concentraciones ante los hospitales y los centros de salud, y advierten que podría convertirse en indefinida de no llegar a una solución pronto.