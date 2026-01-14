Rueda: «Desde Galicia haremos todo lo posible para que no se haga realidad la nueva propuesta de financiación»

Por si la postura de rechazo a la propuesta de financiación autonómica avanzada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, no era suficiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido de manera mucho más rotunda, comprometiendo que Galicia va a hacer «todo lo posible para que no se haga realidad» ese nuevo modelo planteado por el Gobierno, que esta mañana se está abordando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras participar en el acto de colocación de la primera piedra a la planta de carbón vegetal de Xeal, en Dumbría (A Coruña), ha considerado que se trata de un modelo destinado a «beneficiar clarísimamente» a una comunidad, que es Cataluña, mientras se «detrae» a las demás.

Por eso, ha asegurado que este rechazo es el que va a manifestar Galicia en el CPFF y supone que es lo que dirán también «la mayoría» de las comunidades autónomas, incluso algunas socialistas, ya que ha recordado los posicionamientos del presidente de Castilla-La Mancha y el del Principado de Asturias.

«Todos están en contra, todos diciendo que es un disparate, que esto beneficia a una comunidad y perjudica a todas las demás», según Rueda.

En todo caso, ha dicho que él habla «en nombre de Galicia» y esta es la posición que va a mantener porque es lo que «le conviene, necesita y puede tolerar» la autonomía, ya que el nuevo modelo planteado hace que esta comunidad se coloque «de repente, en la cola de todas respecto a la financiación» y que reciba «menos de lo que aporta».