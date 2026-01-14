Miguel Corgos sobre el CPFF: «Los datos y los precedentes son preocupantes para Galicia»

Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP han ido entrando a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con un discurso homogéneo marcado por el rechazo a la propuesta de financiación autonómica anunciada la pasada semana por el Ministerio de Hacienda y que esta mañana será presentado a los representantes territoriales.

Advierten de que el nuevo modelo está «precocinado», definiéndolo como «modelo Junqueras», en relación con el líder de ERC, y han llegado a amenazar con acudir a la justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica.

El primero en hablar ha sido el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que ha denunciado que el Gobierno central «no ha tenido en cuenta una participación previa», sino que se parte de un modelo que ya está «precocinado» entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC. «Con los únicos datos que nos trasladaron el viernes y los precedentes, pues son preocupantes para nosotros», se ha quejado Corgos.

«Cuando los que elaboran la propuesta de modelo son parte, pues también el resultado tiende a atender las necesidades específicas de esa parte, pero a veces se olvida de los demás y parece que es lo que está pasando», ha proclamado el representante gallego, que ha censurado, como ya hizo ayer desde la sede de la Xunta, que no se hayan tenido en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas.