Desarticulan una red con 160 kilos de droga y un arsenal de armas en las áreas de A Coruña y Ferrol

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas al desmantelar una organización dedicada a la venta de cocaína y hachís en A Coruña y otros concellos como Arteixo y Oza-Cesuras. Esta operación, denominada Lezna, es fruto de la colaboración del Insituto Armado con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y, además de las cinco detenciones, ha permitido la intervención de 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, armas, vehículos y dinero en efectivo.

Los cinco detenidos se dedicaban a la venta de cocaína y hachís con el apoyo de un conocido grupo criminal de Ferrol, según informa la Guardia Civil. Los detenidos están acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó a mediados del año 2024 cuando agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil detectaron a un hombre, vecino de la localidad de Oza-Cesuras, sospechoso de presunta vinculación al narcotráfico. "El investigado, que mantenía un alto nivel de vida sin tener ningún tipo de actividad laboral conocida, poseía coches y motos de alta gama, y disponía de numerosas viviendas", explican las autoridades en un comunicado.

Cinco detenidos por venta de cocaína y hachís tras varios registros en A Coruña, Arteixo, Oza-Cesuras dentro de la operación 'Lezna' de la Guardia Civi y Aduanas. / Guardia Civil

A principios de enero de 2025, gracias a las pesquisas de la Guardia Civil, se incautó un vehículo en un control rutinario en la localidad de Porzomillos cuando portaba 5 kilos de cocaína y 10 de hachís. El conductor era también vecino de Oza-Cesuras.

Paralelamente, el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tenía abierta otra investigación sobre el principal sospechoso. Tras comprobarse este hecho, los dos cuerpos procedieron a coordinarse y llevar las investigaciones de manera conjunta, desarrollando la operación Lezna.

Entregas en A Coruña y Arteixo desde Oza-Cesuras

"La investigación pronto permitió conocer que estos vecinos de Oza- Cesuras eran parte de una organización criminal, dividida en diferentes facciones. La rama ubicada en Oza-Cesuras se valía de hasta tres fincas, que poseía el principal investigado, para almacenar grandes cantidades de droga, así como dinero en efectivo. Por otro lado, utilizaban como almacén un garaje situado en la ciudad de A Coruña, donde la persona encargada de realizar los transportes de droga almacenaba ketamina y una gran cantidad de hachís", explica la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigadores comprobaron que desde Oza-Cesuras se realizaban "entregas de cocaína y hachís a diferentes puntos de A Coruña y Arteixo". En fechas recientes, ya en enero de 2026, quedó desarticulado en esta última localidad un punto de venta de cocaína y hachís que era abastecido por la organización criminal.

Antes, a mediados de 2025, la investigación dio un avance al identificarse en un operativo a uno de los principales cabecillas de un conocido grupo criminal de Ferrol, con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. La Guadia Civil destaca que este individuo, poseedor de varios inmuebles, adoptaba diversas medidas de seguridad y "fue visto en apenas cuatro meses conduciendo ocho vehículos diferentes".

Un ‘piso guardería’ de la droga en Narón

La Guardia Civil destaca que las pesquisas permitieron averiguar que el investigado de Ferrol tenía "un papel predominante" como encargado de abastecer a la organización criminal con las sustancias estupefacientes. Esta tarea la desarrollaba valiéndose de un ‘piso guardería’ ubicado en Narón, donde se almacenaban varias armas de fuego automáticas y semiautomáticas, además de cocaína, hachís y dinero en efectivo. "Desde esta localización, el grupo criminal abastecía varios puntos de venta de droga en Ferrol", añade la Guardia Civil, que explica que "esta vivienda le brindaba a la organización un alto nivel de seguridad, dado que sus moradores no tenían ninguna relación con el resto de miembros del grupo criminal".

La investigación, tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Número 2 de Betanzos, se ha saldado finalmente con cinco detenidos, de los que cuatro ya han ingresado en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial.

Además, se ha incautado un subfusil automático y cinco armas cortas, así como munición de 9 milímetros en la localidad de Narón. También se han aprehendido 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, 85.000 euros, cinco turismos y dos motocicletas.

La operación ha sido desarrollada por el EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia.