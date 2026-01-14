Corgos, tras la reunión por la financiación autonómica: «Salimos muy decepcionados; es una propuesta funesta para Galicia»
Alfonso Rueda compromete todo el esfuerzo para evitar que prospere
El gallego Miguel Corgos fue uno de los cuatro consejeros de Hacienda del PP que al terminar el Consejo de Política Fiscal y Financiera expresaron su valoración del encuentro con el Gobierno. No hubo sorpresa con respecto a la actitud con la que iba a asistir a la reunión, avanzada el martes y también hoy antes del encuentro.
Sostuvo que Galicia se marcha «muy decepcionada» con la propuesta de financiación autonómica por ser «funesta» para la comunidad. «No ha dejado contenta a ningún territorio, excepto a Cataluña», sentenció.
Corgos dijo echar en falta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aportara datos adicionales a los comunicados el viernes ni tampoco la justificación y las métricas de las variables utilizadas. «La verdad es que esta propuesta consiste solo en un anuncio de un incremento de recursos, como si estuviéramos un poco en un saldo», ironizó.
El conselleiro lamentó que el sistema se acordara con un pacto con ERC, cuando, a su juicio, el modelo se debe negociar entre todos y no en mesas bilaterales.
Un par de horas antes, desde A Coruña, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también emitía sentencia, comprometiendo que Galicia iba a hacer «todo lo posible para que no se haga realidad» ese nuevo modelo de financiación.
Aventurando el resultado, enfatizó que todos —salvo Cataluña— están en contra «diciendo que es un disparate, que esto beneficia a una comunidad y perjudica a todas las demás».
Por su parte, desde Lugo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, calificó de «burla dramática» para Galicia que Rueda «carezca de alternativa al modelo de financiación y se limite a hacer lo que manda el PP de Madrid». Le recordó que el presidente de la Xunta «tiene la obligación» de defender los intereses de Galicia por encima de los criterios de su partido.
