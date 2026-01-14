Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego

La Xunta de Galicia viene de convocar ayudas para la rehabilitación, ampliación, remate de obras y cambio de uso de locales a vivienda en concellos de menos de 5.000 habitantes, de cara al año 2026. La convocatoria está pensada para actuaciones en el rural y puede interesar tanto a quienes quieran fijar su residencia habitual como a quienes destinen el inmueble al alquiler.

La línea de ayudas incluye la rehabilitación de viviendas así como la ampliación o finalización de las mismas. Esto significa desde cambios de tejado, ventanas, baños, cocinas, accesibilidad o eficiencia energética sin que sea necesaria una reforma integral del inmueble. También contempla el cambio de uso de locales o entreplantas para convertirlos en vivienda.

¿Quién puede solicitarlas?

Pueden pedirlas personas propietarias o usufructuarias de viviendas en el rural que las destinen a vivienda habitual y permanente, o que las destinen a alquiler incorporándose al programa Fogar Vivo.

La subvención puede alcanzar hasta el 75% del coste de la obra, con un máximo de 30.000 euros por vivienda.

Plazo y requisitos

El plazo parta la solicitud arrancará el próximo día 21 tras su publicación ayer en el DOG y finaliza el 1 de septiembre de 2026, o antes si se agota el presupuesto. Las ayudas se conceden por orden de entrada, por lo que se recomienda presentar la solicitud cuanto antes. La Xunta destina un presupuesto bianual de 5 millones de euros, con fondos autonómicos, que podrá ampliarse si el número de solicitudes supera dicha cuantía.

La vivienda debe estar situada en un concello de menos de 5.000 habitantes y debe destinarse a residencia habitual o alquiler durante un mínimo de cinco años. Además, las obras no pueden estar iniciadas en el momento de solicitar la ayuda. Si la obra requiere licencia, hay que aportar la licencia municipal o, si aún no está concedida, la solicitud de licencia presentada. Si la obra no requiere licencia, debe presentarse comunicación previa al Concello y, pasados 15 días, una declaración responsable de no haber sido requerido para enmienda.

Las solicitudes se presentarán de manera preferente de forma electrónica en la sede de la Xunta. También se puede presentar presencialmente.Para más información o ayuda con la tramitación, se puede acudir al concello en cuestión.