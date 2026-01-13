La Xunta rechaza el plan del Gobierno que dejaría a Galicia como «la comunidad con menos financiación por habitante»

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha avanzado que la Xunta rechazará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta de reforma de financiación autonómica que ha trasladado el Gobierno central, al considerarla «raquítica» e «inaceptable», y «que rompe la igualdad y perjudica especialmente a Galicia».

Al respecto, Corgos ha criticado que reduce el peso de dos factores como el envejecimiento y la dispersión poblacional, que elevan el coste de los servicios públicos en Galicia, y ha cargado contra el «pacto previo» del Ejecutivo con Cataluña.

En todo caso, ha asegurado que acudirá al CPFF a «escuchar» y pedir explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las modificaciones que plantea al sistema, que dejarían a Galicia por debajo de la media (cuando estaba algo por encima).

Defendiendo una posición «de país», el conselleiro ha comparecido en rueda de prensa en la víspera de verse con la ministra y responsables de hacienda de todas las comunidades para recalcar que la reforma «debería realizarse en base a las necesidades de gasto», si bien, a su juicio, «la revisión pactada entre Sánchez y Junqueras hace todo lo contrario».

«Es muy perjudicial para la comunidad gallega», ha remarcado, antes de indicar que «incluso el PSOE indica que es mejorable, aún con la boca pequeña».

Rebaja el aumento a 405 millones

«Ni aporta suficientes recursos, ni es justa», ha añadido, antes de referirse a algunos datos, mostrando dos gráficas. Así, según Facenda, los 587 millones que subiría Galicia con la reforma propuesta por el Gobierno central representan un 2,8% de los en torno a 20.000 millones en total de aumento.

Además, esta cuantía, según matiza el conselleiro, recoge en «parte» impuestos que «ya están» en los presupuestos de la Xunta, en concreto 182. Son, por tanto, según sus cálculos, 405 millones más para Galicia, «calculados para 2027», y esto significa «menos que la evolución de la masa salarial que va a tener la comunidad», ha confrontado.

Lo que «preocupa» a la Xunta «es el raquitismo de los recursos que se añaden», puesto que se hace en «un buen momento recaudatorio». «Cuando vengan las vacas flacas, que vendrán, estos recursos raquíticos se cambiarán por menos recursos», ha augurado. «Eso no lo podemos apoyar de ninguna forma», ha remachado.

De 104 a 96,7

El conselleiro ha afirmado que, analizando la evolución del financiamiento por habitante ajustado, «Galicia pasaría de estar en una posición un poco por encima de la media a ser la comunidad autónoma que menos financiación por habitante ajustado de todas»; sin contar con Canarias, que tiene «un régimen especial» y no lo hace comparable.

Así, según estos números, de estar algo por encima de la media (104), la comunidad gallega pasaría a estar por debajo (96,7), solo por delante de Canarias (90,4).

«Rechazaremos esta propuesta que no busca solucionar las necesidades de los gallegos y mejorar los servicios públicos. Lo único que pretende son los intereses particulares de un Gobierno que está intentando apurar sus días en La Moncloa», ha aseverado Miguel Corgos.

Así, el responsable de Facenda ha censurado la forma de actuar de un Ejecutivo que «primero pacta de forma unilateral» en un acuerdo que «no es pacífico» y «lo que hace es sacrificar la cohesión, la equidad y el trato igual a las comunidades autónomas».

«Mañana trasladaremos a la ministra en el CPFF que esta propuesta es inaceptable, porque compromete y perjudica la financiación de nuestra sanidad, nuestra educación y las políticas sociales», ha adelantado.

«Pediremos un modelo equitativo y suficiente» y «para que esto sea posible no se puede basar en este pacto previo entre el Gobierno de Sánchez y ERC», ha ahondado.

Un documento de cuatro folios

El de este miércoles será un «día para escuchar» puesto que un «tema tan complejo no se puede despachar en una rueda de prensa» y la Xunta por ahora «no tiene ningún documento técnico completo», sino «un documento de cuatro folios sin ningún número» a modo de «documento de trabajo para debatir sobre el sistema», según ha señalado Corgos.

«Galicia lo que espera es que se expliquen los números y por qué no se atendió ninguna de sus propuestas», así como que «el Gobierno recapacite y haya una segunda fase más propositiva». «Que se acepten nuestros puntos de vista, que son conocidos por el ministerio», ha reiterado el conselleiro.

En esta línea, reclama «ponderar más alguna variable para reflejar mejor la realidad» de población y costes y critica que, en su opinión, «se torturaron las cifras para llegar a este resultado».

Contra la ordinalidad

Corgos ha rechazado también el principio de ordinalidad, que ve «muy poco defendible», ya que «apuesta por comunidades a dos velocidades: las que tengan más capacidad recaudatoria que se guarden una gran parte y tengan mejores recursos y las que tengan peor capacidad, que tengan peores servicios». «No depende de esfuerzo fiscal, depende de la composición de población», ha aclarado.

Cuestionado sobre si habrá plante de las comunidades del PP, ha insistido en que lo que quiere es «que la ministra explique por qué no atendió a ninguna de las propuestas» de la Xunta y ha supuesto que se debe a que había «sugerencias prioritarias» y «no quedaba margen para otras».

También se ha mostrado de acuerdo «en líneas generales» con el Foro Económico de Galicia, que ve que con la reforma planteada Galicia pasaría a estar «mal».

«No tiene mucho recorrido»

Por último, ha destacado que «a nadie se le oculta que se está empleando --la propuesta de reforma de la financiación autonómica-- como una especie de carta de presentación» de la ministra de Hacienda, de cara a las elecciones en Andalucía. «Algo que no se debería hacer; no parece muy defendible desde el punto de vista de la ética, pero bueno», ha apostillado.

«No sé, pienso que no tiene mucho recorrido y estoy francamente preocupado por esta propuesta. Espero que no lo tenga, o que sea el principio de un sistema que está muy verde y que va a tener que ser objeto de importantes modificaciones», ha terminado.