La Xunta abre el plazo para solicitar 36 becas de formación

La Xunta ha abierto el plazo de solicitudes para las 36 becas de formación que se llevarán a cabo en los archivos y museos. Así se recoge en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que se detalla que las personas interesadas deberán enviar sus inscripciones a través de la sede electrónica.

En concreto, serán 18 becas en materia de museos y otras 18 en materia de archivos. Así, los seleccionados en el proceso comenzarán sus experiencias a lo largo del segundo semestre del año --y recibirán una cuantía mensual de 1.055 euros--.

El Gobierno gallego recuerda que los interesados en participar deberán cumplir con los requisitos recogidos en la convocatoria, entre los que se incluye la formación académica, el conocimiento de la lengua gallega o no haber participado en estas mismas becas anteriormente.

Las 18 plazas relacionadas con la actividad en archivos se convocan para centros del Sistema de Arquivos de Galicia que cuenten con personal técnico. Esta formación tendrá una duración máxima de 12 meses y comprenderá una parte práctica y otra teórica vinculadas con los procesos técnicos que se realizan en estos centros y con la gestión de sus fondos documentales.

Con respecto a los espacios museísticos, la convocatoria incluye otras 18 plazas para una formación que también será de 12 meses. En este caso, las actividades incluyen aspectos de documentación, difusión y didáctica. Así, los participantes podrán conocer los trabajos de conservación, registro, inventario, catalogación, organización de visitas guiadas, búsqueda de información o manipulación de piezas, entre otras tareas.

Estas becas se suman a las 33 plazas de formación en bibliotecas que ya se pueden solicitar desde la pasada semana, lo que suponen un total de 69 becas de formación en estos espacios, a las que la Xunta destina 955.000 euros.