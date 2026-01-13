Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stellantis VigoDependientes sin ayudasNueva normativa UE pesca bajuraCampo gallego MercosurSevilla-CeltaPresos San Simón
instagramlinkedin

Santiago Lago: «Con la propuesta de reforma Galicia pasaría a estar mal, tirando a muy mal»

El experto ha apuntado que la comunidad debería recibir «entre 900 y 1.000 millones» de los 21.000 millones de euros que se ponen sobre la mesa

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas / Malu López

EFE

El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas, ha asegurado este martes que con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada la pasada semana por el Ministerio de Hacienda Galicia «pasaría a estar mal, tirando a muy mal».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la pasada semana una propuesta de reforma que aportaría casi 21.000 millones de euros al sistema, de los que a Galicia le corresponderían el 2,8 % del total.

Según el experto económico, la comunidad gallega en el sistema actual, caducado desde 2013, «no está maltratada, sino razonablemente bien tratada», por lo que con la nueva propuesta su posición respecto al resto «pasaría a estar mal, tirando a muy mal».

En su opinión, la propuesta de la ministra tiene aspectos positivos; entre ellos, que abandona «el disparate de los conciertos económicos, particularmente perniciosos para Galicia», pero contiene aspectos que no funcionan para esta comunidad, en particular «los criterios de distribución», ha explicado.

Lago ha considerado «difícil» hacer un cálculo de cuánto tendría que recibir Galicia para no caer a una posición relativa mala dado que el Ministerio no ha aportado todos los datos.

En cualquier caso, ha apuntado que la comunidad debería recibir «entre 900 y 1.000 millones» de los 21.000 millones de euros que se ponen sobre la mesa; ya que si la cantidad de recursos aportada fuese mayor, lógicamente, ha dicho, el porcentaje debería aumentar en consonancia.

«Esas cifras no nos valen (...) No podemos aceptar», ha reiterado el economista sobre los 587 millones de euros que recibiría Galicia según la propuesta de Hacienda, tras lo que ha afirmado que si esa es la cantidad final pues a lo mejor lo más sensato sería «pasar y hasta la próxima».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
  2. La Xunta estrena este año la evaluación de diagnóstico digital con 45.000 alumnos
  3. Medio Rural busca relevo para evitar el abandono de explotaciones agrarias: ya facilitó tres traspasos
  4. Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio
  5. De Galicia a África a precio de saldo: billetes de avión desde solo 25 euros para cambiar de continente
  6. «Con Groenlandia está en juego el futuro»
  7. Los jefes de las Urgencias se rebelan ante el «riesgo de colapso» y piden más personal
  8. La Fiscalía, sobre las inspecciones en residencias en Galicia: «Podría pasar por la cocina y abrir una nevera»

La Xunta rechaza el plan del Gobierno que dejaría a Galicia como «la comunidad con menos financiación por habitante»

La Xunta rechaza el plan del Gobierno que dejaría a Galicia como «la comunidad con menos financiación por habitante»

Santiago Lago: «Con la propuesta de reforma Galicia pasaría a estar mal, tirando a muy mal»

Santiago Lago: «Con la propuesta de reforma Galicia pasaría a estar mal, tirando a muy mal»

La Xunta abre el plazo para solicitar 36 becas de formación en archivos y museos de Galicia

La Xunta abre el plazo para solicitar 36 becas de formación en archivos y museos de Galicia

No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial

No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial

La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo

La carga familiar del envejecimiento: el 40% de los hogares gallegos con dependientes no recibe ayudas para aliviar sus gastos

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

El campo gallego contra el acuerdo con Mercosur: «Es un engaño»

Tracking Pixel Contents