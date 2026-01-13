Santiago Lago: «Con la propuesta de reforma Galicia pasaría a estar mal, tirando a muy mal»

El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas, ha asegurado este martes que con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada la pasada semana por el Ministerio de Hacienda Galicia «pasaría a estar mal, tirando a muy mal».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la pasada semana una propuesta de reforma que aportaría casi 21.000 millones de euros al sistema, de los que a Galicia le corresponderían el 2,8 % del total.

Según el experto económico, la comunidad gallega en el sistema actual, caducado desde 2013, «no está maltratada, sino razonablemente bien tratada», por lo que con la nueva propuesta su posición respecto al resto «pasaría a estar mal, tirando a muy mal».

En su opinión, la propuesta de la ministra tiene aspectos positivos; entre ellos, que abandona «el disparate de los conciertos económicos, particularmente perniciosos para Galicia», pero contiene aspectos que no funcionan para esta comunidad, en particular «los criterios de distribución», ha explicado.

Lago ha considerado «difícil» hacer un cálculo de cuánto tendría que recibir Galicia para no caer a una posición relativa mala dado que el Ministerio no ha aportado todos los datos.

En cualquier caso, ha apuntado que la comunidad debería recibir «entre 900 y 1.000 millones» de los 21.000 millones de euros que se ponen sobre la mesa; ya que si la cantidad de recursos aportada fuese mayor, lógicamente, ha dicho, el porcentaje debería aumentar en consonancia.

«Esas cifras no nos valen (...) No podemos aceptar», ha reiterado el economista sobre los 587 millones de euros que recibiría Galicia según la propuesta de Hacienda, tras lo que ha afirmado que si esa es la cantidad final pues a lo mejor lo más sensato sería «pasar y hasta la próxima».