La justicia paraliza que las enfermeras receten fármacos para infecciones de orina

Una de las vías para descargar de trabajo a los médicos de familia consiste en aumentar la capacidad de las enfermeras para prescribir ciertos fármacos. Galicia fue pionera en agosto de 2024 en poner en marcha un protocolo para que los profesionales de enfermería pudieran recetar medicamentos para tratar infecciones de orina, que son una de las consultas más comunes en Atención Primaria. Sin embargo, los médicos recelan de que se aumenten las atribuciones de las enfermeras y la Organización Médica Colegial (OMC) recurrió ante la justicia la orden del Ministerio de Sanidad que permite a este colectivo prescribir para tratar infecciones urinarias.

Ahora la Audiencia Nacional ha avalado esta demanda y suspende cautelarmente la indicación de medicamentos para cistitis por parte de las enfermeras.

«Este auto supone que esto no podrá aplicarse en ningún caso hasta la resolución del contencioso administrativo», explica el presidente de la OMC, Tomás Cobo. «Este auto subraya que la rapidez o la conveniencia organizativa no pueden prevalecer sobre la garantía de una atención sanitaria basada en la formación y competencias legalmente atribuidas», advierte.

Cobo aclara que no se cuestiona «el papel esencial de la enfermería» sino que cualquier cambio competencial se base «en una evaluación rigurosa, dialogada y sustentanda».