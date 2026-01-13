El campo gallego contra el acuerdo con Mercosur: «Es un engaño»

El agro gallego extendió ayer las protestas contra el tratado comercial que la Unión Europea (UE) firmará el sábado 17 con Mercosur. Después de despejar la A-52 a su paso por Xinzo de Limia tras tres días de bloqueo, ganaderos y agricultores trasladaron su reivindicación a las calles de A Coruña y Lugo para mostrar su total oposición a un acuerdo que, aseguran, «será el golpe definitivo al sector» por las consecuencias que tendrá para las explotaciones y para la seguridad alimentaria.

Portando pancartas con lemas como «Alimentos saludables, comercio justo ya», los convocantes de las movilizaciones, armados con cencerros en A Coruña y apoyados por tractores en Lugo, denunciaron que el acuerdo permitirá la entrada en la UE de productos sudamericanos —principalmente carne— que serán más baratos para el consumidor debido a unas normas de producción «menos rigurosas».

«Es un engaño. Lo que más nos preocupa es el consumidor. No sabe lo que se va a encontrar en el plato», denuncia Adrián Riádigos, ganadero de Vila de Cruces y presidente de la asociación Gandeiros Eles Gandeiras Elas, creada en octubre por productores de leche y carne y que ya supera los 300 socios, muchos de ellos presentes en las protestas de estos días.

El colectivo alerta de que el acuerdo con Mercosur dará vía libre a la entrada en la UE de hormonas y fitosanitarios que desde hace casi una década están considerados cancerígenos por la UE y que ahora llegarán al mercado «por la puerta de atrás».

«Por las características de las granjas gallegas serán las primeras en desaparecer», sostiene Jesús Pardal, ganadero de Rois con 40 cabezas de vacuno de raza limiá, una de las cinco autóctonas de Galicia en peligro de extinción. «No podremos competir en precio con productores que tienen normativas mucho más permisivas o inexistentes», asegura.

Por ello, Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla —asociación que aglutina a productores de leche de Lugo y A Coruña— pide que se expliquen los supuestos beneficios del acuerdo y garantías de que los productos de Mercosur cumplirán los mismos estándares de calidad.

Desde Unións Agrarias, organización gallega mayoritaria que no secunda las protestas, reclaman controles efectivos en frontera e inspecciones en origen que garanticen el respeto a los estándares sanitarios de la UE.

La respuesta política

En el plano político, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera «lógico» que el acuerdo con el Mercosur genere inquietud en ciertos sectores, como el primario, y reclamó garantías de que la entrada de productos agrícolas de otros países se hará al menos con las mismas condiciones que tienen que cumplir los gallegos.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, Rueda admitió que este acuerdo está generando inquietud no solo en Galicia, sino en otras partes de España y advirtió de que esta entrada de productos «no se puede hacer sin salvaguardar que tienen que cumplir cuanto menos las mismas condiciones que los productos gallegos», porque de lo contrario se crearía una situación de desigualdad y perjudicial.

Puso en valor que, en los últimos, años el sector primario gallego ha vivido unas circunstancias «favorables» y que el acuerdo de Mercosur «no puede suponer una merma» de las mismas. «Espero que la UE, que es la que negocia, tenga claro que la salvaguarda tiene que estar establecida», dijo.

Las movilizaciones cuentan con el respaldo del BNG. La diputada del BNG Noa Presas trasladó ayer su apoyo a las reivindicaciones por considerar el acuerdo perjudicial para el sector y para los consumidores. «Advertíamos de que iba a ser lesiva para las condiciones de nuestro país, ya que vamos a perder garantías», lamentó. Por ello, el BNG instó a que este acuerdo «se paralice» y a que la UE «dé marcha atrás a esta cuestión» que «va a ser muy lesiva para Galicia»

Lectura distinta es que la hace el PSdeG. Su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, sostiene que el acuerdo tendrá un impacto «positivo para Galicia y para España» en un contexto internacional marcado por la subida de aranceles y el cierre de mercados.

Entiende el dirigente socialista que se abren oportunidades reales para sectores clave de la economía gallega, como la automoción, el textil, la química o la industria agroalimentaria, al facilitar el acceso a un mercado de millones de personas sin barreras arancelarias.