El 30% de las plazas de la OPE de Educación de 2025 quedaron vacantes

De las 1.664 plazas convocadas en la Oferta de Empleo Público de Educación de 2025, solo se cubrieron 1.113. Esto es, 3 de cada 10 quedaron vacantes, si bien el dato varía dependiendo del tipo de plaza. De este modo, en las de acceso libre esta cifra disminuye hasta el 13,6%, mientras que en el caso de las de promoción interna (para pasar del subgrupo A2 al subgrupo A1) aumenta hasta el 71%. En el caso de las plazas reservadas a personas con discapacidad, por su parte, ronda el 88%.

Así lo denunció este martes la Confederación Intersindical Galega (CIG), alertando de que, con un 30% de plazas sin cubrir, en 2025 se alcanzó una «cifra histórica» de vacantes, que responde a una «tendencia al alza» que ya se viene produciendo los últimos años. Al respecto, desde la Xunta confirman el porcentaje, si bien señalan que son cifras similares a la medida de España en este tipo de procesos y que, de hecho, hay comunidades que superan el 40%.

Cuestionada sobre las causas, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, señala a varios motivos, empezando por la escasez de docentes que se da en todo el país, puesto que hay sectores como la informática o la electricidad en la que faltan profesionales de forma generalizada y hay una gran demanda en la privada. Pero además señala al sistema de oposiciones español, competencia del Estado, que funciona a modo de «criba». De hecho, en las pruebas del año pasado alrededor del 90% de los aspirantes (que en total fueron unos 20.400) quedaron fuera en el primer examen, que según denuncia Arroxo es muy teórico y tiene contenidos que «muchas veces no se corresponden con lo que vas a dar en el aula». Por lo tanto, reclaman un sistema «en el que se prime la capacidad pedagógica» de los futuros docentes, en vez del actual, que es «todo lo contrario a lo que debería ser»; algo en lo que coinciden desde la Xunta, que comparte la necesidad de actualizar los temarios.

Pero este, explica Arroxo, no es el único «hándicap»: debido a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, las plazas convocadas para personas con discapacidad no pueden pasar a libres, por lo que si no se presenta gente, no se cubren. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que, según informan, en 2025 se ofertaron 190 plazas para personas con discapacidad (entre acceso libre y promoción interna), de las que el 88% quedaron libres, lo que hace aumente el número total de plazas vacantes. De hecho, en la OPE de 2025 ya se incluyen 78 plazas que quedaron vacantes en 2024, cuando las plazas cubiertas no llegaron al 3%. Sin tener en cuenta estas plazas, en 2025 el porcentaje total de vacantes desciende hasta el 22%.

Finalmente, desde la CIG indican que algo similar ocurre con las plazas de promoción interna. En 2025, explican, se ofertaron 240 plazas de promoción interna, y de ellas solo se cubrieron el 24% (quedaron vacantes el 100% de las reservadas para personas con discapacidad y el 71% de las del régimen general). Al respecto, Arroxo recuerda que esta es la única forma de promocionar o «ascender» dentro de este trabajo, pero que no todo el mundo quiere pasar a ser docente en ciclos superiores, y que, de hecho, quienes aprueban la oposición pueden decidir no hacer el cambio de forma automática, por lo que la plaza no se cubre.

En todo caso, las vacantes también preocupan en las plazas de acceso libre. Un 22% teniendo en cuenta las plazas para personas con discapacidad y un 13,6% en el régimen general, lo que supera los porcentajes de los últimos procesos: del 12% en 2023, del 7% en 2022 y del 11% en 2021.

Por lo tanto, desde la CIG reclaman a la Xunta medidas para paliar la situación, que «no puede esperar» a la reforma legislativa prometida por el Gobierno central. Así, piden que se ajusten las plazas ofertadas a las necesidades reales del sistema, ante lo que critican que «la tasa de reposición no se aplica dependiendo de la especialidad», sino del conjunto del cuerpo docente; y que se haga un análisis en profundidad de porqué faltan docentes en algunas especialidades. Además, piden hacer el proceso «más transparente», de modo que a la hora de la corrección los criterios sean lo más objetivos posibles y, a ser posible, que se conozcan con antelación.

Por su parte, desde la Xunta explican que los tribunales son órganos soberanos e independientes, que actúan en base a criterios técnicos y objetivos, y que, si bien reclaman al Gobierno que actualice los temarios, las oposiciones son muy exigentes porque el sistema debe contar con los mejores profesionales. Asimismo, recuerdan que gracias a estos procesos Galicia tiene la tasa de interinos más baja del país, de un 5%.