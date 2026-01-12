¿Donde viven los gallegos más longevos? Las zonas de montaña del interior de Galicia tienen la clave

Los gallegos vivimos cada vez más años, pero eso no siempre se traduce en mayor esperanza de vida saludable. El Observatorio de Dinamización Demográfica detecta áreas como la Galicia occidental, con la excepción de la comarca de Pontevedra, donde ha aumentado la longevidad pero eso no ha tenido su correspondencia en más años de vida saludables y, por esta razón, llama a la Xunta a «repensar las estrategias de cuidados y servicios sociales en una zona donde vive la mitad de la población gallega».

Según el estudio, hay una mayor longevidad en zonas de montaña del interior. Lo atribuye a «factores contextuales relacionados con el medio físico, calidad del agua y el aire, así como al medio social (menos desigualdades, integración social...). En concreto las áreas con un mayor índice de supervivencia pasados los 80 años son, en A Coruña, el Val do Xallas, el Val do Dubra, las tierras de Santiago y Arzúa, el Val do Eume y el área de las Mariñas coruñesas. En Pontevedra estaría el Deza, los montes de O Testeiro y A Serra do Suído y, en el sur, el Baixo Miño hasta Paradanta. En Ourense, están la comarca de Ourense hasta el valle del Sil, tierras de Celanova, Caldelas, Maceda, San Mamede, Larouco y O Xurés. Y en Lugo se incluyen Samos, Lemos, Chantada, A Serra de Meira, en el norte, la Mariña occidental y A Serra da Capelada.

Años saludables

La esperanza de vida ha alcanzado en Galicia «niveles récord», sobre todo la femenina que aumentó tres años cada década. Los gallegos vivimos ahora de media 83,9 años —las mujeres 86,9—. Sin embargo, si se analiza la esperanza de vida libre de años saludables se sitúa en 69 años. Es decir, de los 84 años que vive un gallego, los últimos catorce ya no tiene autonomía «para cuidar de sí mismo».

Y la menor esperanza de vida libre de discapacidad se concentra en torno al Eje Atlántico, con la excepción del área metropolitana de Pontevedra. «En la Galicia occidental con una esperanza de vida relativamente alta no se traduce en una alta supervivencia en salud y con autonomía», señalan.

Pero además el Observatorio de Dinamización Demográfica advierte del impacto de muertes tempranas en zonas del oeste y el sur de la provincia de A Coruña y el este y el sur de Pontevedra, el sur de Lugo y el norte y este de Ourense. «Podría motivar una reflexión sobe la accesibilidad a servicios de prevención de mortalidad prematura como cáncer de mama o colorrectal», apuntan.