Derecho a Morir Dignamente recuerda a Ramón Sampedro y pide el fin de las trabas a la eutanasia

Derecho a Morir Dignamente (DMD) se concentró este lunes en Santiago para reivindicar el 12 de enero como Día de la Muerte Digna en Galicia en recuerdo de Ramón Sampedro, y para denunciar las trabas que, a su juicio, siguen dificultando el acceso real a este derecho.

Bajo la lluvia, cerca de una veintena de personas se reunieron en la Praza do Obradoiro con mensajes como «vivir es un derecho, no una obligación» y «libres hasta el final».

La asociación reclamó también la creación de un Observatorio de muerte digna en Galicia, como ya existe en otras comunidades, para mejorar la calidad del final de vida. La presidenta de DMD Galicia, Isabel Blanco, pidió además una declaración institucional ya que el Parlamento gallego rechazó en 2023 oficializar esta conmemoración.

Según el último informe anual, en 2024 hubo 35 solicitudes de eutanasia en Galicia: se practicaron 16, seis se revocaron y nueve personas fallecieron durante la espera. La demora media fue de 59 días, aunque algunos expedientes superaron los 100, pese a los plazos legales.

DMD pide reforzar paliativos, formación sanitaria y apoyo psicológico, y alerta de interferencias externas en una decisión «individual».