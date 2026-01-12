La costa de Pontevedra y A Coruña, en alerta naranja por temporal

Esta semana empieza pasada por agua, con la llegada de un nuevo frente que se moverá muy lentamente sobre Galicia y dejará precipitaciones persistentes, más fuertes en la vertiente atlántica. Lo peor, de hecho, se lo llevará el litoral de A Coruña y Pontevedra, donde la Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero con el fin de «garantizar la seguridad de los bienes y personas». De ello ya han sido informados los municipios de las provincias afectadas, diputaciones y otros servicios provinciales, así como Protección Civil y los clubs náuticos, entre otros.

Del mismo modo, la costa del cantábrico estará en alerta amarilla, igual que gran parte de la comunidad (excepto la zona central), en su caso por ráfagas de viento superiores a los 70 km/h y acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado. Mañana, por su parte, la meteorología será menos adversa, pero se mantendrán los avisos en la mayoría de los territorios en la primera mitad de la jornada.