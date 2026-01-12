Casi 900.000 gallegos están vacunados ya contra la gripe

Galicia cerró la semana pasada con 877.213 vacunados contra la gripe, lo que supone una mejora de los datos de cobertura en todos los grupos diana en comparación con la campaña del año pasado. Así lo informó ayer Sanidade en un comunicado, en el que destaca especialmente la cobertura del personal sanitario, que se sitúa en el 66% y supera en 12 puntos porcentuales la de 2024.

Las mayores tasas de vacunación son las de los grupos de más de 80 y más de 70 años, que superan el 82% y el 76%, respectivamente; mientras que la más baja es la de las embarazadas, que se sitúa en el 48%, si bien también mejora la de 2024.