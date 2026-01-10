El PSdeG reúne a su Comité Nacional con el foco puesto en la financiación local

El PSdeG reúne hoy a su Comité Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos, en una convocatoria que se fijó antes de la Navidad para apaciguar al partido ante la crisis interna abierta por las denuncias de acoso sexual y laboral contra diversos cargos y en la que la dirección aspira a lograr un frente común municipal que fuerce a la Xunta a negociar el modelo financiación local.

La cita arrancará a las 10:30 horas con la intervención del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, un discurso que fuentes de la dirección trasladan que estará cargado de contenido político para un encuentro del que, a pesar de la polémica de las denuncias y del ruido interno surgido inicialmente, el PSdeG aspira a salir con esta respuesta parte de los ayuntamientos socialistas.

Así, estas fuentes de la dirección señalan que Besteiro situará al municipalismo como una prioridad estratégica y a los consistorios como la principal herramienta política frente al traslado sistemático de competencias sin recursos por parte del Gobierno de Alfonso Rueda.

No descarta la justicia

De este modo, podrán como ejemplo el caso del Servizo de Axuda no Fogar que, según denuncian los socialistas, «se sostiene mayoritariamente con fondos municipales pese a tratarse de una competencia autonómica». En este sentido, estas fuentes subrayan que el partido no descarta apoyar iniciativas jurídicas para exigir a la Xunta que asuma la financiación que le corresponde, al tiempo que avisa del riesgo real para la continuidad del servicio.

Asimismo, uno de los asuntos que previsiblemente centrarán las intervenciones de los militantes que integran el Comité Nacional, será el feminismo y la situación orgánica tras las denuncias por acoso sexual y laboral presentadas en el canal interno habilitado por el Partido Socialista contra distintos cargos.