El PSdeG cierra filas tras la crisis abierta por el caso Tomé ante el reto de las municipales

Diciembre de 2025 fue un mes aciago para el PSdeG con una crisis que por momentos puso en duda el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro al frente del PSdeG. El escándalo del ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé, denunciado por acoso sexual en el canal interno de denuncias del PSOE y en TV, y la gestión que la dirección gallega hizo del caso destapó las tensiones internas que se vivían en el PSOE gallego, pero el tiempo, la aparición de nuevas denuncias de acoso laboral a otros actores (el regidor de Barbadás, la alcaldesa de A Coruña y su número dos en el Concello) y la ausencia de un candidato alternativo claro han forzado el cierre de filas en el socialismo gallego ante el reto de las elecciones municipales del año que viene y la necesidad de perfilar un proyecto propio para Galicia.

Así se visualizó este sábado en el Comité Nacional del PSdeG, el máximo órgano de dirección del partido entre Congresos. Asistieron 203 delegados, algo más de la mitad de sus integrantes, y 42 tomaron la palabra en una larga sesión que se prolongó hasta casi las cuatro de la tarde. El secretario xeral no evitó el debate. Defendió su gestión en el caso Tomé, reivindicó el feminismo de la organización y llamó a curar las heridas porque «cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos».

«Cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos» José Ramón Gómez Besteiro — Secretario xeral del PSdeG

Quienes discrepan tomaron la palabra para dejar patente su posición crítica, según pudo saber este diario, pero con un tono constructivo. Tendieron la mano a Besteiro para poner punto final a la crisis, que supuso incluso la publicación de un manifiesto en apoyo a Silvia Fraga, que dimitió como secretaria xeral de Igualdade del PSdeG a raíz del caso Tomé. El manifiesto impulsado por la alcaldesa Inés Rey y suscrito entre otros por los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe advertía de que «no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo».

Intervinieron, entre otros, la propia Rey y Carmela Silva, presidenta del PSdeG, quien publicó un artículo en FARO en medio de la polémica en el que lamentaba que las cosas no se habían hecho «bien», lo que es «inaceptable» y salía a defender a Silvia Fraga. Este sábado volvió a salir a respaldar a Silvia Fraga. También hablaron Ana Laura Iglesias, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Vigo, Patricia Vilán, exdiputada y secretaria xeral de la Fegamp, Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, y el regidor de Ames, Blas García. Todos apoyaron a Silvia Fraga e incluso se reclamó su regreso a la primera fila.

Una de las intervenciones más esperadas era la de la regidora de A Coruña, por ser una de las primeras voces críticas con Besteiro en la gestión del caso Tomé. Inés Rey recordó que ella apostó por el regreso del político lucense para tomar las riendas del PSdeG y volvió a a decirle que puede contar con ella si quiere lanzar «un proyecto para Galicia». Eso sí, antes, según asistentes a la reunión, remarcó que «el feminismo debe practicarse y no solo predicarse» y volvió a reprochar el cese de María Rivas como subdelegada del Gobierno en A Coruña sin consultar a los regidores de la provincia.

José Manuel Lage, teniente de alcalde de A Coruña, fue uno de los últimos en participar. Defendió que «el partido necesita fraternidad, proyecto político y dedicación, y en eso es en lo que debemos estar». Y también apostó por cerrar filas con la dirección para afrontar con opciones de éxito las elecciones municipales.

El exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, no participó en la reunión, pero Begoña Aldao, militante de Vigo y próxima a su círculo, criticó a Besteiro, pero también a Rey y Lage por no asumir responsabilidades por las denuncias de acoso laboral formuladas por dos exediles de A Coruña.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, su número dos en el PSOE provincial, Bernardo Fernández, las diputadas autonómica Patricia Iglesias y Carmen Dacosta, y el alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, salieron a respaldar la actuación de Besteiro y su equipo en la crisis del caso Tomé. La alcaldesa de Antas, Pilar García Porto, y el secretario xeral del PSOE en Ourense, Álvaro Vila, defendieron su proceder en el caso Tomé y de Barbadás.

Como conclusión del largo y también tenso Comité Nacional del PSdeG, un dirigente señalaba este sábado este diario: «Es una prórroga a Besteiro para enderezar el rumbo del PSdeG». Otro destacado socialista con un tono más sombrío apuntaba: «La reunión se saldó sin impulso, sin una decisión concreta ni rumbo. La operación coruñesa fracasó y sale debilitada. Seguimos en la irrelevancia y el agonía». Solo el tiempo dirá si la crisis se ha cerrado con acierto o en falso.