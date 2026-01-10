Facenda avisa que Galicia baja a la cola en financiación: solo 180 millones más

La Xunta no comparte las formas con las que el Gobierno ha abierto el melón de la financiación autonómica —pactando primero con Cataluña— pero tampoco el fondo. Con la «escasa» documentación a la que han tenido acceso, la Consellería de Facenda ya ha hecho sus cuentas y el resultado es «desalentador», en palabras de su responsable, Miguel Corgos. Defiende que las cifras de incremento de recursos para las comunidades están «infladas» y rebaja el aumento de fondos para Galicia a solo 180 millones de euros, frente a los 587 millones que ayer anunció el Ministerio de Hacienda. Con estos datos la comunidad pierde posiciones y pasaría a situarse por debajo de la media de financiación por habitante.

«Nuestra proyección para 2027 es que estaríamos de los últimos en financiación, un 97 por debajo de la media, y el resto de comunidades todas por arriba», advirtió el conselleiro de Facenda. En su opinión, esto es un «maltrato» y un «agravio» a Galicia y adelantó que presentarán alegaciones al documento que se discutirá el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El responsable de Facenda reprochó primero que los 587 millones más prometidos para Galicia son solo el 2,8% del pastel, cuando la comunidad autónoma tiene el 6% de la población de España. Pero además desmontó las cifras que avanzó el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «No es cierto que se incremente la financiación autonómica en 21.000 millones de euros», advierte. Así, explicó que, de ese dinero, solo 16.000 millones son recursos adicionales. El resto son fondos que proceden de impuestos cuya recaudación ya estaba transferida a las comunidades pero que ahora se integran en la cesta común.

Se refiere a que impuestos como el de Patrimonio, Depósitos Bancarios, Juego o el que grava la incineración de residuos y los vertederos, antes no entraban en el sistema de reparto para financiar a las comunidades, pero su recaudación ya iba íntegra a cada territorio. Si se descuentan estos tributos, que ahora pasan a la cesta común de la financiación autonómica, Corgos advierte que la cifra de incremento de recursos para Galicia ya cae a 400 millones.

Recaudación

Pero además apunta que Hacienda calculó el aumento de financiación teniendo en cuenta la proyección de recaudación que tendrá en 2027. Pero si se utiliza como base el año 2023 que es el último con datos cerrados de ingresos tributarios, el extra que recibirá Galicia se reduce aún más: hasta los 180 millones.

«Es verdad que se acercan las comunidades a la media de financiación por habitante, pero se hace a costa de bajar a Galicia por debajo de la media», lamentó. Corgos también dejó claro que no se recoge la demanda de Galicia de mejorar el peso de la dispersión y el envejecimiento en el reparto de recursos lo que puede «causar un quebrantamiento de los servicios públicos». «No aceptaremos que la convergencia se haga a costa de Galicia».

"Mentiras"

Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, defendió ayer la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ante «la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas». Lo hizo durante la Interparlamentaria regional socialista de Sevilla, en la que acusó al PP de querer tener «siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia» y de añorar «una etapa de conflicto en Cataluña».

Frente a esta estrategia, continuó, el Gobierno central «no deja de trabajar», a pesar de que algunos «intenten trasladar un fin de ciclo de legislatura». Y precisamente fruto de este trabajo es la propuesta del nuevo modelo de financiación que, dijo, «hace que todos los territorios de España ganen mejores y mayores recursos» y ayudará a que «en cada territorio se preste una atención sanitaria homogénea, o que la educación pública sea el ascensor social de los hijos de los trabajadores».

Al hilo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda exigió a los gobiernos autonómicos que dediquen el dinero que vayan a recibir «a lo público» para garantizar «realmente la igualdad de oportunidades», y que no se destine «a amiguetes que se beneficien» ni a «intereses privados que lo que buscan, como cualquier empresa, es maximizar el volumen de beneficios que tienen».