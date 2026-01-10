Los gallegos mayores de 55 se suman al comercio online: compran un 50% más desde 2022

Comprar por internet ya no es solo cosa de jóvenes. De hecho, el crecimiento del comercio electrónico en Galicia en los últimos años ha estado liderado por el grupo de más edad: los mayores de 55 años, que incrementaron en un 50% sus compras online entre 2022 y 2024, frente a un crecimiento del 25,3% en el conjunto de la población gallega. Entre los motivos de este cambio en los hábitos de consumo, explica a este diario la catedrática y doctora en Economía por la Universidade de A Coruña Cristina Calvo Porral, influyen tanto factores generacionales —como la preferencia de los baby boomers por la conveniencia y el ahorro de tiempo— como sociales y geográficos, entre ellos la pandemia, que empujó a muchos a dar el salto definitivo a lo digital.

Concretamente, según revela la última Encuesta estructural a hogares del Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2024 casi el 19% de la población de más de 55 años había realizado una compra en los tres meses previos a la realización de la encuesta, superando las 210.000 personas. Esto revela un incremento considerable respecto al 2022, cuando eran el 12,66%, lo que convierte a este grupo de edad en el que registra el mayor crecimiento relativo en el uso del comercio electrónico en Galicia. Lo siguen los grupos de 16 a 24 y 45 a 54 años, con un crecimiento de en torno al 30% ambos, y, ya a bastante distancia, los intermedios, de 25 a 34 y 35 a 44 años, que lo hicieron en un 13% y un 11% respectivamente.

Estas cifras revelan que el perfil del comercio electrónico gallego está cambiando, y que ahora es la generación más mayores la que impulsa su crecimiento. Una realidad que para Calvo tiene, entre otras, una causa generacional. «Si comparamos a los mayores de 55 años, que son los baby boomers, con las generaciones anteriores», indica, se ha demostrado que lo que más prima a la hora de hacer compras por internet es «la utilidad»: «Están comprando tiempo». Cosas tan sencillas como evitar coger el coche, desplazarse, aparcar, evitar atascos a la salida y a la entrada de las tiendas y los centros comerciales o las aglomeraciones que se producen especialmente en épocas como la navidad son motivaciones más que suficiente para optar por comprar por internet, desde la comodidad de la casa de cada uno.

Las generaciones más jóvenes, en cambio, no prestan tanta atención a esto «porque tienen todo el tiempo del mundo», y compran online «por hedonismo»: hoy por hoy, señala Calvo, mirar el catálogo web de cualquier tienda de moda es como mirar una revista de moda por placer, e incluso lo envían a casa y en muchas ocasiones se puede devolver sin coste.

La influencia del covid

En todo caso, más allá de las motivaciones personales, Calvo señala a otras dos cuestiones que influyen en el aumento de la penetración del comercio online entre las generaciones que no son nativas digitales, esto es, las anteriores a los millennials. Por un lado, la pandemia del covid-19 «aceleró que la gente de 55 años o más se pusiese las pilas, porque no les quedaba otro remedio que aprender a hacer compras online si querían que les llegase a casa», destaca.

Por el otro, añade, no se puede olvidar la realidad demográfica de Galicia, con una de las mayores dispersiones territoriales del país. De hecho, tal y como avalan los datos, y contrariamente a lo que se pueda creer, las personas de las zonas rurales compran por internet casi tanto como las de las áreas urbanas, precisamente para evitar desplazarse.

Concretamente, en 2024 el 49% de la población de las zonas densamente pobladas compró por internet al menos una vez en los 3 meses previos a la encuesta, superando por muy poco el 48,8% de las personas que viven en las zonas intermedias y en algo más de diez puntos a la de las zonas poco pobladas, donde, en todo caso, la penetración del comercio electrónico se situó en el 37,4%.