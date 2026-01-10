Besteiro defiende la gestión de los casos de acoso: «Cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos»

En un escenario complicado para el partido, el secretario xeral del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro, alzó este sábado la voz para reivindicar la igualdad como «eje que define a la organización». Lo hizo en el marco del Comité Nacional de los socialistas gallegos, el máximo órgano de decisión entre congresos, fijado antes del periodo navideño, con el foco puesto en apaciguar a los suyos ante la crisis interna que se abrió por las denuncias de acoso sexual y laboral contra diversos cargos.

Fue precisamente esta cuestión el centro de buena parte de su discurso, en el que insistió en que el acoso «no tiene carné de ningún partido, sino que es un problema de toda la sociedad». «Nos repugnan los comportamientos de quien traiciona nuestros valores, de quien fue incoherente con su militancia y sus actos. No convivimos con esas conductas y cuando aparece un comportamiento inaceptable, actuamos», alegó.

Besteiro detalló de manera cronológica el proceder, los hechos y la polémica que rodearon la denuncia del ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y del alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel: «No haría falta entrar al detalle de lo ocurrido, pero creo que es necesario hacerlo para entender hasta qué punto se deformaron los hechos». Además, incidió en el que el partido «puede y debe exigir las actas, pero la decisión es estrictamente personal», puesto que tanto Tomé como Valcárcel continúan al frente de los concellos de Monforte de Lemos y Barbadás, respectivamente.

Sin embargo, no hubo en su discurso ninguna mención a las denuncias por acoso laboral contra la regidora de A Coruña, Inés Rey -quien más tarde tomó la palabra-, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas, quienes en su momento calificaron las acusaciones de «ajuste de cuentas» por parte de dos exconcejalas. Fuentes del PSdeG aseguraron que esto se debió a que la resolución de esta denuncia, al ser Rey parte de la ejecutiva estatal del PSOE depende de la dirección federal y se encuentra aún en proceso de tramitación.

También defendió el funcionamiento del canal interno del PSOE para denunciar situaciones de acoso, asegurando que «cualquier uso espurio que se haga de este, pervierte su sentido esencial». Aprovechó, además, la ocasión para cargar contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de actuar con un «doble rasero», al «ocultar durante meses la denuncia penal contra un conselleiro por agresión sexual sin adoptar medida ninguna».

«Cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos», señaló el líder de los socialistas en Galicia, a la vez que declaró que lo ocurrido «no es un síntoma de debilidad», sino «la consecuencia de una profunda conciencia feminista que forma parte esencial de nuestro ADN».

Financiación local

Lograr un frente común para tratar de forzar a la Xunta a negociar el modelo financiación local, era uno de los puntos centrales de la cita de los socialistas gallegos, en la que están presentes 203 delegados acreditados, con aproximadamente, con la mitad de sus miembros presentes y otra mitad ausente. Allí, Besteiro acusó a Rueda de traspasar a los concellos «responsabilidades que su gobierno no es capaz de ejecutar, y lo hace sin dar los recursos ni el personal necesario».

Es por ello, que reclamó al mandatario autonómico «abrir, cuanto antes, una negociación real que se ajuste a las competencias que de verdad asumen los concellos» y que, además, «tenga en cuenta el impacto de la inflación de estos últimos años».