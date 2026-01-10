Anxo Lamela, periodista gallego en Dinamarca: «EE UU busca el control del Ártico»

«Evidentemente aquí no se habla de otra cosa». Con esa frase, Anxo Lamela —periodista gallego que trabaja para la Agencia EFE en Copenhague desde 2003— resume cómo la tensión sobre Groenlandia ha colonizado la agenda danesa. «Está en los medios todo el tiempo: informativos, blogs en directo», insiste. Lo llamativo, cuenta, es que el asunto ya no se queda en los círculos políticos: se ha colado en la conversación cotidiana. «Al llevar a entrenar a mi hijo mayor, está todo el mundo hablando de eso», reconoce.

Lamela no describe un clima de miedo, pero sí de desconcierto. Dinamarca, poco habituada a vivir bajo los focos, se enfrenta a una paradoja: la presión llega desde el país al que considera su aliado. «Asustada, no. Yo diría más bien desconcertada». Ese desconcierto convive con una idea que empieza a oírse con más frecuencia: «hay comentaristas que ven como posible algo que antes era completamente impensable», en relación a una agresión de EE. UU.

En su lectura, Washington busca un efecto inmediato: «meter cizaña» entre Copenhague y Nuuk, agrandar diferencias y abrir una fisura política. El objetivo de fondo sería estratégico: Estados Unidos quiere reforzar el «control estratégico del Ártico», por la ruta marítima que abre el deshielo ligado al cambio climático y por el peso geopolítico creciente de una región donde Rusia mantiene una presencia territorial enorme.

El episodio, recuerda Lamela, tiene aire de déjà vu. «Cuando surgió todo esto ya fue en la primera presidencia, que habló por primera vez de Groenlandia», dice sobre Donald Trump. Aquella crisis diplomática quedó simbolizada por la cancelación de una visita tras la negativa danesa a «vender la isla». Y había —y hay— un límite básico: legalmente es imposible. Dinamarca no puede vender un territorio autónomo. Solo podría plantearse algo así si Groenlandia fuese un Estado independiente. Y, para llegar ahí, harían falta una negociación entre Copenhague y Nuuk y un referendum.

La diferencia, sostiene, es la atmósfera. No cree que una escalada sea inevitable, pero sí que el debate se ha desplazado: lo que antes se descartaba como imposible ahora se menciona como escenario, aunque remoto, aunque sea a media voz. El pulso se juega en la señal política y la presión pública. La diplomacia sigue siendo la primera opción, pero el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dialogaron ya el viernes sobre la seguridad en el Ártico y su relevancia para la Alianza. La interpretación de Lamela es directa: los EE. UU. buscan provocar una fisura y «meter cizaña».

«Los groenlandeses quieren ser independientes, eso está claro»

La clave es que Groenlandia ya venía hablando de independencia desde hace años, con o sin Trump. «Los groenlandeses quieren ser independientes, eso está claro», afirma. «Se habla de un 70%–75% de la población, pero la diferencia es el “cómo” y el “cuándo”». Ahí aparece el margen para la maniobra: fuerzas políticas que quieren acelerar el proceso y reducir la intermediación danesa. Washington, cree, y que podrían intentar «traer para su lado» a quienes proclaman «independencia ahora» y buscan una relación directa con Estados Unidos.

Pero incluso con voluntad política, la independencia choca con límites estructurales. «Cualquiera que vaya a Groenlandia se da cuenta de que es prácticamente imposible que ese país sea independiente», sostiene. El argumento central es la capacidad: «no tiene gente». Son 57.000 personas en un territorio inmenso y dependen de Dinamarca para servicios básicos; «tienen que traer personal sanitario» del país...

Durante años, el sueño independentista se apoyó en dos promesas: hidrocarburos y minerales. Lamela lo aterriza con la experiencia sobre el terreno: «la realidad fue otra». Muchas compañías devolvieron las licencias: o no encontraron lo que esperaban o era demasiado caro. Y el clima no da tregua: «el Ártico es durísimo». También para la extracción.

«Sin infraestructuras ni cadena industrial, el relato de tierras raras no garantiza su viabilidad»

Con las tierras raras, rebaja el mito: «primero, no son tan raras y, segundo, Groenlandia no tiene infraestructuras». Con un 80% del territorio siempre cubierto de hielo, la explotación se convierte en un desafío logístico, técnico y financiero. «Sí, hay minerales, pero hay que extraerlos y procesarlos… sin cadena industrial, es inviable pensar que Groenlandia se sostenga con eso».

El gallego recuerda, además, una comisión de expertos creada por Groenlandia y Dinamarca para evaluar si una hipotética independencia podría sostenerse en esos recursos. La conclusión, resume, fue: «Ni de broma».

Entonces, ¿qué busca Estados Unidos? «Control estratégico del Ártico», responde Lamela, con el deshielo como acelerador y el tablero geopolítico como telón de fondo. No se trata exactamente de «control militar» —Washington ya tiene acuerdos con Dinamarca—, sino de tener la palanca geopolítica «más en la mano».

En ese cruce de gestos y presión estratégica aflora una verdad incómoda: la independencia es un deseo extendido, pero el camino —por economía, demografía e infraestructuras— sigue cuesta arriba. El primer Estatuto de autonomía de 1979 reconoció la condición especial de Groenlandia dentro del reino e inició la transferencia de competencias. El Estatuto aprobado en 2009 resalta en su articulado que «el pueblo groenlandés» tiene derecho de autodeterminación según el derecho internacional, el artículo 21 fija el procedimiento hacia la independencia.