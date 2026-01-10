El abuso a mayores se esconde en casa: el 81% de los casos se da en la familia

Control de las cuentas bancarias, humillaciones, falta de cuidados, empujones o insultos. Son algunas de las situaciones que viven u observan aquellos que deciden descolgar el móvil y marcar el número del Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, impulsado por la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) hace ya siete años.

«A finales del pasado año, atendimos a una persona que vivía en su domicilio y, supuestamente, era cuidada por una de sus hijas. Las maneras dejaban mucho que desear e incurrían ya en una situación de maltrato. La persona que nos llamó quería mantener el anonimato, por lo que fui yo la que me puse en contacto con servicios sociales para dar la voz de alarma», explica Paula del Río, responsable de la línea, acerca de un caso acontecido en la provincia de A Coruña. Este es tan solo un ejemplo de muchos, ya que, en total, el personal que atiende el servicio analizó el pasado año 196 casos en la comunidad gallega, lo que supone algo más del 5% de los atendidos en España, donde se alcanzaron los 3.725.

Los familiares directos, como hijos e hijas, son los que más acuden al teléfono de Confemac —900 65 65 66— en el territorio gallego. Realizaron el 58% de las llamadas, frente al 31% de las comunicaciones a nivel estatal que llevaron a cabo los descendientes. La participación directa de las víctimas se reduce en Galicia al 11%, once puntos porcentuales por debajo de la media de las comunidades autónomas. Personas del entorno comunitario, casi siempre vecinos, descolgaron el teléfono el 11,8% de las veces.

Al contrario de lo que pudiera parecer, declara Del Río, «el principal ámbito en el que se producen las situaciones de maltrato es el familiar», en concreto, el 81% en Galicia. «Normalmente cuando pensamos en estos casos de maltrato, nuestra mente se va a las residencias —tan solo el 12% de los casos denunciados ocurrieron en estos lugares—, porque consideramos nuestras casas como un espacio seguro, pero no siempre es así», apunta.

La responsable de la línea explica que estos casos se dan, por ejemplo, «en familias donde hay varios hijos y uno de ellos maltrata a un progenitor, por lo general a través de abusos psicológicos, limitándole las libertades o manipulándolo para que no tenga contacto con el resto de la familia. Es ahí cuando otro hermano se pone en contacto con nosotros para notificar lo que está ocurriendo con el propósito de buscar la manera de poder solucionarlo».

«El maltrato psicológico es la puerta de entrada»

En muchas ocasiones, el maltrato que sufren las personas mayores no es de una clase en exclusiva, sino que los diferentes tipos de abusos suelen ir acompañados unos de otros. Con todo, es el maltrato psicológico el más común, alcanzando el 46% de los casos en la comunidad, y «el que más preocupa». «Es la puerta de entrada a cualquier otro tipo de maltrato. Es una conducta que comienza meses o incluso años antes, haciendo sentir a la persona muy pequeñita, insistiéndole en que no vale para nada o que nadie se interesa por ella. No es como el dar una bofetada, que se pasa de cero a cien en diez segundos. Para detectar eso se necesita mucho tiempo», detalla.

Del Río expone, además, que en Galicia llaman la atención las cifras de abandono de mayores, con un peso mucho más elevado que en el conjunto estatal, un 28% frente a un 12%. «Atendimos varias situaciones de abandono en pueblos pequeños. Situaciones de personas que no están bien higienizadas, que no están comiendo bien, a las que se priva de libertad... Puede influir en cierto modo la dispersión territorial, la distancia de unos pueblos a otros y la despoblación», aclara.

El maltrato físico está presente en el 23% de los casos, un porcentaje que, una vez más, es mucho más elevado que en España, ya que prácticamente lo triplica. Mientras, el maltrato económico se sitúa en cifras muy similares a las del conjunto estatal, en torno al 16%: «No se trata tanto de controlar qué es lo que gasta, sino directamente de hacerse cargo de las cuentas. También hemos atendido numerosos casos de personas que no quieren que los mayores entren en una residencia, por ejemplo, porque quieren heredar el dinero que costaría pagarla».