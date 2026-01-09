De Galicia a África a precio de saldo: billetes de avión desde solo 25 euros para cambiar de continente

La primera ruta aérea de la que presumirá Galicia de forma regular hacia y desde África comenzará a operarse la próxima temporada aeronáutica de verano. Es una de las grandes novedades de la parrilla de vuelos de la comunidad gallega. Un destino inusual y de moda para el que se pueden adquirir billetes para cambiar de continente por solo 25 euros por trayecto.

Se trata de uno de los destinos en auge que muchas aerolíneas están abriendo, pero no solo desde la Península Ibérica, sino también hacia y desde el resto de Europa. De hecho, Ryanair ha incluido este país entre uno de los viajes de moda para 2026. Pero no es la low cost irlandesa la que lo cubrirá en Galicia, sino Vueling.

Como adelantó este periódico, Vueling conectará el próximo verano el aeropuerto de Santiago con Marruecos. Lo hará a través de Marrakech. La compañía ya tiene a la venta los billetes, pudiéndose encontrar actualmente precios desde solo 24,99 euros por trayecto para viajar desde Lavacolla.

Calendario de precios del vuelo Santiago-Marrakech durante el mes de junio de 2026. / Vueling

La ruta no se operará en el mes de mayo, cuando el aeropuerto de Santiago permanecerá completamente cerrado para reformar por completo su pista de aterrizaje. Antes de la clausura de la terminal, el vuelo entre Lavacolla y Marrakech se operará el 27 de marzo y el 4, 11 y 28 de abril.

Tras la reapertura de Lavacolla, prevista para finales de mayo, el vuelo entre Santiago y Marrakech se operará tres días a la semana en junio (miércoles, sábados y domingos); dos días a la semana en julio y agosto (miércoles y domingos) y pasará a un día a la semana (sábados) desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, cuando terminará la temporada de verano y desde cuando Vueling no está todavía comercializando más billetes.

Nueva York, la otra ruta intercontinental de 2026

Un avión de United Airlines. / CJ GUNTHER

Pero la ruta aérea entre Galicia y Marruecos no será la única intercontinental de 2026. Tras el golpe de Ryanair a Galicia , que decidió abandonar su base de Lavacolla y dejar por completo Peinador dentro de su guerra por las tasas aeroportuarias con Aena (en Vigo más bien por el fin del contrato con el Concello ), la terminal compostelana no ha parado de atar nuevos vuelos, particularmente internacionales: Marrakech y Ámsterdam fueron los últimos anunciados, pero antes la sorpresa la había dado United Airlines con su avión hacia el área metropolitana de Nueva York a través del aeropuerto de Newark.

Egipto, Marrakech, Estambul... también desde Vigo

Aunque el aeropuerto de Vigo afronta uno de los veranos más fríos de su historia reciente en lo que a oferta de rutas se refiera (solo 6 el momento), este año tendrá una amplia oferta de vuelos chárter que permitirán volar de Peinador a Egipto y Marruecos.

La agencia viguesa Travelmakers fletará dos aviones desde Vigo para viajes organizados en Egipto. / EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Además de la agencia de viajes viguesa Travelmakers, que ha organizado dos viajes a Egipto para 2026, en los últimos meses varias empresas mayoristas han realizado o tienen programadas diferentes salidas desde el aeropuerto de Vigo en viajes organizados. El primero, a Marruecos, se operó en octubre . Pero hubo y habrá más. Estos son los viajes en vuelos chárter desde Peinador operados y previstos en 2026.