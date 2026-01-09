La Xunta convocará 1.600 plazas en las oposiciones de educación de 2026
La mayoría de las plazas serán de ingreso libre y 213 de promoción interna
El número de especialidades que se convocarán y las vacantes en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este viernes que la Xunta convocará este año 1.601 plazas en las oposiciones de educación.
Lo ha hecho en una visita a Zas para felicitar a los tres docentes Lorena Cerdeira (del Centro Público Integrado de Zas) y Fina Paulos y Óscar Rey (del Instituto Maximino Romero de Lema), reconocidos con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas STEM por proyectos impulsados desde el Gobierno gallego.
El titular del departamento educativo de la Xunta ha detallado que 1.388 serán plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen, lo que supone el 86,7% de las plazas, "la inmensa mayoría".
Las 213 restantes serán para promoción interna -- para pasar de maestro a profesor de educación secundaria, por ejemplo --. Las pruebas se llevarán a cabo en verano.
El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales.
«Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, un año más, la tasa de reposición del 120% establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente», ha destacado el conselleiro.
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- La Xunta estrena este año la evaluación de diagnóstico digital con 45.000 alumnos
- Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas
- Siete de cada cien alumnos plantan Bachillerato después del primer año
- Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados
- Medio Rural busca relevo para evitar el abandono de explotaciones agrarias: ya facilitó tres traspasos
- Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio
- Galicia es la segunda comunidad donde se construyó menos vivienda en doce años