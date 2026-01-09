Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta convocará 1.600 plazas en las oposiciones de educación de 2026

La mayoría de las plazas serán de ingreso libre y 213 de promoción interna

El número de especialidades que se convocarán y las vacantes en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas

Oposiciones celebradas al cuerpo docente de la Xunta en 2024.

Oposiciones celebradas al cuerpo docente de la Xunta en 2024. / Marta G. Brea

R. V.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este viernes que la Xunta convocará este año 1.601 plazas en las oposiciones de educación.

Lo ha hecho en una visita a Zas para felicitar a los tres docentes Lorena Cerdeira (del Centro Público Integrado de Zas) y Fina Paulos y Óscar Rey (del Instituto Maximino Romero de Lema), reconocidos con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas STEM por proyectos impulsados desde el Gobierno gallego.

El titular del departamento educativo de la Xunta ha detallado que 1.388 serán plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen, lo que supone el 86,7% de las plazas, "la inmensa mayoría".

Las 213 restantes serán para promoción interna -- para pasar de maestro a profesor de educación secundaria, por ejemplo --. Las pruebas se llevarán a cabo en verano.

El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales.

«Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, un año más, la tasa de reposición del 120% establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente», ha destacado el conselleiro.

