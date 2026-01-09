El nuevo modelo de financiación que propone Hacienda inyectará 587 millones más a Galicia en 2027

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Ministerio de Hacienda permitirá a las comunidades autónomas un extra de casi 21.000 millones de euros en 2027, de los cuales 587 millones (el 2,8 por ciento) serían para Galicia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó esta mañana la arquitectura del nuevo sistema, que pretende sustituir al viejo que lleva más de una década caducado. El documento es similar al planteado en diciembre de 2021, que terminó guardado en un cajón, por falta de acuerdo, pero con algunos matices. La dispersión pierde peso respecto al sistema vigente pues su peso se reduce al 0,5% (frente al 0,6 de ahora), pero en el cálculo de la población protegida, que se usará para calcular el coste de la sanidad, se tendrán en cuenta 20 grupos de edad en lugar de siete, lo que permitirá ajustar más el gasto al envejecimiento.

Las principales demandas de la Xunta se centraban precisamente en dar más peso a la dispersión y el envejecimiento para que la financiación que recibe cubre el coste real que tiene prestar los servicios en el territorio gallego. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, había calculado que se necesitaban 500 millones más anuales.

En el reparto de fondos la superficie de cada comunidad autónoma también rebaja su peso del 1,8 por ciento al 1,6 por ciento, mientras que el padrón de habitantes se ponderará con un 30 por ciento. Y se introduce un nuevo criterio vinculado a la despoblación que se cifra en un 0,4 por ciento. María Jesús Montero aclaró que se introducirán mecanismos para evitar que las comunidades que pierdan población vean mermados sus recursos. Aunque está todavía por concretar, planteó que se tenga en cuenta el año de inicio para el cálculo de habitantes y se mantenga fijo durante los cinco años de vigencia del plan.

Además por primera vez se tendrá en cuenta el alumnado universitario y de FP para calcular los costes educativos (un 3,5 por ciento) y en los servicios sociales se tendrá en cuenta el porcentaje de parados sin prestación (1,5 por ciento) y los mayores de 65 años (7 por ciento).

Reparto por comunidades

El plus que recibirá Galicia con este nuevo modelo de financiación serán 587 mllones de euros, frente a Andalucía que percibe 4.846 millones más, Cataluña que obtiene 4.686 millones, la Comunidad Valenciana 3.660, Madrid 2.555, Castilla-La Mancha 1.248 millones, Murcia 1.188, Aragón 629 y Canarias 611. Por debajo del incremento de la comunidad gallega está Baleares (412), Asturias (248), Castilla y León (271) Extremadura (216 millones), Cantabria (46 millones), La Rioja (25 millones), Extremadura (216).

En total, el nuevo sistema de financiación autonómica, si consigue los apoyos necesarios para aprobarse, movilizará 224.507 millones de euros. El incremento de recursos respecto al actual es posible, por un lado, por la previsión de una mayor recaudación debido a la buena evolución económica, y por otro a que el Gobierno eleva el porcentaje de cesión de impuestos estatales que se destinarán a la financiación de las comunidades. Así, el Estado cederá a las autonomías el 55 por ciento de los ingresos por IRPF (frente al 50 por ciento actual) y el 56,5 por ciento del IVA (ahora era el 50 por ciento). También se incorporan a la cesta común tributos como el de Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto de Actividades del Juego y el que grava el depósito de residuos en vertederos y la incineración.

Pero además la ministra de Hacienda advirtió que negociará con las comunidades poner límites al "dumping fiscal". Aunque todavía no existe una fórmula cerrada, abogó por un mecanismo similar al Impuesto de Grandes Fortunas con el que se consiguió revertir las rebajas de algunas comunidades en Patrimonio. Esta medida podría afectar a los descuentos que existen en Galicia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tal y como admitió la responsable de Hacienda. "Puedo entender que un territorio con mucha capacidad tributaria rebaje impuestos, pero no que lo haga uno con menor capacidad tributaria. Hay que pararlo. Si piden más recursos tienen que exprimir al máximo su capacidad tributaria. Si no no administra bien el interior de su casa no puede pedirle a otro que le dé el dinero", defendió.