Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU aborda otro petroleroFinanciación autonómicaCierre Hotel BahíaFeijóo y la DanaSorteo Viviendas MosAimen
instagramlinkedin

Un juez anula el plan del Sergas que ofrecía contratos de tres años a médicos de hospital al terminar el MIR

Un juzgado de Santiago considera que «vulnera los principios de igualdad y mérito».

Médicos gallegos entrando en un hospital

Médicos gallegos entrando en un hospital / FDV

E. P.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha anulado el programa de transición generacional de 2023 del Sergas para los facultativos hospitalarios al considerar que «vulnera los principios de igualdad y mérito».

El objetivo del programa era retener en Galicia, con contratos de tres años para especialistas de hospital, a aquellos médicos que terminaban el MIR. Con esto, argumentaban los sindicatos cuando se implantó, se saltan los criterios de las listas de contratación habituales al dejar fuera a médicos con experiencia.

La resolución es recurrible y se refiere al primer programa, de 2023. El sindicato Simega, responsable del recurso, también ha recurrido el del 2024, aunque no se ha conocido todavía el fallo a este respecto.

En la sentencia, el juez da la razón al sindicato y asegura que el programa «vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública», ya que los contratos ofertados «excluyen a todo el personal facultativo que no reúna la condición de terminar el MIR en el 2023 y se aparta del sistema convencionalmente pactado para la gestión de tales llamamientos».

Noticias relacionadas y más

«La justificación del programa no ampara la infracción del principio de igualdad en el acceso al empleo», defiende el magistrado, que afirma que «la restricción de los posibles aspirantes a participar en el programa produce la quiebra del principio de igualdad y de mérito y capacidad en el acceso, excluyendo a otros candidatos en posesión de la titulación, a los cuales se priva de la posibilidad de acceso a contratos de larga duración».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
  2. La Xunta estrena este año la evaluación de diagnóstico digital con 45.000 alumnos
  3. Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas
  4. Siete de cada cien alumnos plantan Bachillerato después del primer año
  5. Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados
  6. Medio Rural busca relevo para evitar el abandono de explotaciones agrarias: ya facilitó tres traspasos
  7. Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio
  8. Galicia es la segunda comunidad donde se construyó menos vivienda en doce años

De Galicia a África a precio de saldo: billetes de avión por 25 euros para cambiar de continente

Un juez anula el plan del Sergas que ofrecía contratos de tres años a médicos de hospital al terminar el MIR

Un juez anula el plan del Sergas que ofrecía contratos de tres años a médicos de hospital al terminar el MIR

El nuevo modelo de financiación que propone Hacienda inyectará 587 millones más a Galicia en 2027

El nuevo modelo de financiación que propone Hacienda inyectará 587 millones más a Galicia en 2027

El PP sitúa a Galicia como «el espejo» en el que se miran otros territorios

El PP sitúa a Galicia como «el espejo» en el que se miran otros territorios

La Xunta convocará 1.600 plazas en las oposiciones de educación de 2026

La Xunta convocará 1.600 plazas en las oposiciones de educación de 2026

El Arzobispado asume que Santiago queda fuera del viaje del Papa a España en 2026 y se centra en lograrlo para el Año Santo

El Arzobispado asume que Santiago queda fuera del viaje del Papa a España en 2026 y se centra en lograrlo para el Año Santo

Rutas de senderismo en Galicia: cinco opciones para disfrutar de la naturaleza en invierno

Rutas de senderismo en Galicia: cinco opciones para disfrutar de la naturaleza en invierno

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Tracking Pixel Contents