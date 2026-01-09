Un juez anula el plan del Sergas que ofrecía contratos de tres años a médicos de hospital al terminar el MIR

Un juzgado de Santiago de Compostela ha anulado el programa de transición generacional de 2023 del Sergas para los facultativos hospitalarios al considerar que «vulnera los principios de igualdad y mérito».

El objetivo del programa era retener en Galicia, con contratos de tres años para especialistas de hospital, a aquellos médicos que terminaban el MIR. Con esto, argumentaban los sindicatos cuando se implantó, se saltan los criterios de las listas de contratación habituales al dejar fuera a médicos con experiencia.

La resolución es recurrible y se refiere al primer programa, de 2023. El sindicato Simega, responsable del recurso, también ha recurrido el del 2024, aunque no se ha conocido todavía el fallo a este respecto.

En la sentencia, el juez da la razón al sindicato y asegura que el programa «vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública», ya que los contratos ofertados «excluyen a todo el personal facultativo que no reúna la condición de terminar el MIR en el 2023 y se aparta del sistema convencionalmente pactado para la gestión de tales llamamientos».

«La justificación del programa no ampara la infracción del principio de igualdad en el acceso al empleo», defiende el magistrado, que afirma que «la restricción de los posibles aspirantes a participar en el programa produce la quiebra del principio de igualdad y de mérito y capacidad en el acceso, excluyendo a otros candidatos en posesión de la titulación, a los cuales se priva de la posibilidad de acceso a contratos de larga duración».