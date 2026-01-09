El BNG apela a reforzar la voz gallega en Madrid

El BNG entró ayer, al menos de forma oficiosa, en la precampaña de las próximas elecciones generales. No es que los nacionalistas consideren que Pedro Sánchez, dada su debilidad parlamentaria y el cerco que existe sobre él por los presuntos casos de corrupción que lo rodean, vaya a adelantar los comicios. Más bien al contrario. Sin embargo, los nacionalistas presentaron ayer la campaña ‘Co BNG, Galiza gaña’, con la que pretenden socializar entre la ciudadanía gallega las bondades de su actividad legislativa en Madrid, en contraposición al trabajo de los diputados gallegos del PP y del PSOE, que, en opinión del BNG, únicamente obedecen a los intereses de Génova y Ferraz. Así lo expusieron en una rueda de prensa celebrada en Santiago la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego y la senadora Carmela Silva.

En noviembre de 2023, el BNG logró arrancar al PSOE un acuerdo para la investidura de Sánchez del que se ha cumplido un tercio: la ciudadanía gallega ha logrado bonificaciones de entre el 50 y el 75 % para los usuarios recurrentes de la AP-9 y la AP-53, se ha avanzado en el saneamiento de la ría de O Burgo y se han introducido mejoras en el sistema ferroviario, entre otras cuestiones. Todo ello con «un solo diputado y una senadora», celebró Pontón, que se preguntó qué podrían alcanzar «con una representación mayor», dando a conocer su objetivo con esta campaña: lograr un mayor apoyo en las próximas elecciones.

En cuanto a las partes del pacto en las que todavía no se ha producido ningún avance, como la adaptación digital del gallego, Rego aseguró que trabaja para que «el PSOE cumpla», apuntando que «la falta de presupuestos no sirve como excusa porque el Gobierno, cuando quiere, encuentra los fondos».