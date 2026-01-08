La Xunta rechaza un aumento «unilateral» del salario mínimo y la patronal apoya un alza «muy moderada»

El conselleiro de Emprego, José González, ha rechazado que el Gobierno «imponga de una forma unilateral» una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras, el representante de los empresarios gallegos, Juan Vieites, ha reiterado que la patronal gallega apoya un alza, pero «muy moderada».

A raíz de que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz haya propuesto un incremento del 3,1% a los agentes sociales en una nueva reunión del diálogo social, el titular de Emprego de la Xunta ha advertido que «no podría llamar mesa de diálogo social aquella en que se pone encima una propuesta y si los representantes no muestran su consenso, directamente se impone», por la postura de los empresarios. «Creemos en el diálogo transparente, que se llegue a acuerdos, también con los empresarios», ha incidido González, para pedir «consenso de los representantes de las dos partes».

En cuanto a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), su presidente, Juan Vieites, ha dicho que apuesta por «el diálogo social y los convenios colectivos», y que «tiene que haber un consenso». «Ya hemos puesto encima de la mesa, como ellos con los funcionarios, una subida salarial específica. Nosotros no nos oponemos a que se incremente el SMI, pero de una manera acomodada», ha avisado, en referencia a la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En este sentido, ha alertado de unos incrementos «de más del 40% en los últimos años» y ha abogado por «subir, pero de una manera muy moderada, como se ha hecho con los funcionarios públicos». Precisamente, González y Vieites han hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas coincidiendo con la celebración de una reunión de la mesa gallega del diálogo social.

De aprobarse el nuevo incremento del SMI que no tributaría al IRPF, este supondría un aumento de 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros brutos mensuales o 17.094 euros anuales, repartidos en 14 pagas. Actualmente, el salario mínimo es de 16.576 euros distribuidos en 14 pagas. Es decir, 1.184 euros brutos cada mes.