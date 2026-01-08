La Xunta destina 36,3 millones a ampliar la autovía de A Costa da Morte
El PSdeG cuestiona que sea una autovía «real» y la define como «corredor»
redacción
La Xunta invertirá 36,3 millones de euros en la ampliación de la autovía de la Costa da Morte y congelará en 2026 los peajes de la AG-55 (A Coruña–Carballo) y la AG-57 (Val Miñor). El presidente Alfonso Rueda defendió que el paquete de medidas busca «una movilidad más cómoda y segura», al tiempo que enmarca la actuación en la mejora de la conectividad de una comarca con gran dependencia del vehículo privado.
El Gobierno gallego ha licitado la prolongación de la AG-55 entre Santa Irene (Vimianzo) y la AC-432, la carretera que enlaza este municipio con Camariñas. Serán 5,8 kilómetros nuevos de vía de altas prestaciones, con límite de 100 kilómetros por hora y, según la Xunta, libres de peaje. Con esta obra, el Ejecutivo autonómico pretende dar continuidad al trazado abierto en 2016, con casi 28 kilómetros sin peaje que conectan Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo. En las tarifas, el presidente incidió en que mantener los peajes sin subidas supondrá «un ahorro real»: la Xunta calcula más de 390 euros al año para quien viaje a diario ida y vuelta entre A Coruña y Carballo.
Por su parte, el PSdeG cargó contra el anuncio y denunció que el tramo «de solo 5,5 kilómetros» no será una autovía plena, sino «un corredor», al prever —según la diputada Patricia Iglesias— una única calzada compartida para ambos sentidos en lugar de dos separadas. Critican también el retraso acumulado.
