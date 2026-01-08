El veto a las bebidas energéticas en menores arranca el 7 de marzo

Desde el 7 próximo de marzo, los menores gallegos no podrán comprar, consumir, transportar ni poseer bebidas energéticas ni vapear, con o sin nicotina. La Xunta publica en el DOG la «Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas», que convierte a Galicia en la primera comunidad en vetarlas antes de los 18 años. La norma define como energética la bebida con mayor o igual cantidad de 32 mg de cafeína por 100 ml y prohíbe su venta y suministro a menores, además de limitar su distribución en centros sanitarios y educativos y en recintos de ocio o deporte. Las tiendas deberán separarlas de los refrescos y pedir identificación; no valen autorizaciones parentales. Las sanciones leves van de 200 a 600 euros; se penalizará que un adulto compre para un menor (hasta 15.000 euros) y a los locales, hasta 600.000.