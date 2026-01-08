El veto a las bebidas energéticas en menores arranca el 7 de marzo
La ley las equipara al alcohol y al tabaco: obliga a pedir DNI, separarlos en tienda y prevé multas
REDACCIÓN
Desde el 7 próximo de marzo, los menores gallegos no podrán comprar, consumir, transportar ni poseer bebidas energéticas ni vapear, con o sin nicotina. La Xunta publica en el DOG la «Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas», que convierte a Galicia en la primera comunidad en vetarlas antes de los 18 años. La norma define como energética la bebida con mayor o igual cantidad de 32 mg de cafeína por 100 ml y prohíbe su venta y suministro a menores, además de limitar su distribución en centros sanitarios y educativos y en recintos de ocio o deporte. Las tiendas deberán separarlas de los refrescos y pedir identificación; no valen autorizaciones parentales. Las sanciones leves van de 200 a 600 euros; se penalizará que un adulto compre para un menor (hasta 15.000 euros) y a los locales, hasta 600.000.
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas
- Siete de cada cien alumnos plantan Bachillerato después del primer año
- Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados
- Medio Rural busca relevo para evitar el abandono de explotaciones agrarias: ya facilitó tres traspasos
- Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio
- Un estudio revela qué carreras universitarias son las más rentables en Galicia para el bolsillo de los jóvenes