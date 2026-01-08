Las titulaciones universitarias con sello de excelencia llegan a la veintena
Esta distinción reconoce su nivel académico, científico y técnico
REDACCIÓN
Las titulaciones universitarias gallegas distinguidas con el sello de excelencia de la Xunta llegarán este año a la veintena, según informó ayer la Consellería de Educación. Por un lado, la administración autonómica mantiene abierto hasta el 5 de febrero el plazo para que las universidades soliciten el reconocimiento para dos de sus grados. En esta convocatoria se concederá a seis titulaciones, que se sumarán a las tres reconocidas en la edición anterior. En paralelo, de los 14 másteres que cuentan con el distintivo, tres deberán renovarlo este año, puesto que lo recibieron en el curso 2020-2021 y tiene una vigencia de seis anualidades. Para ello, el plazo estará abierto hasta el 28 del mismo mes.
De este modo, a lo largo de este curso las titulaciones con el sello de excelencia alcanzarán la veintena, gozando de un reconocimiento autonómico con el que la Xunta pone en valor su elevado nivel académico, científico y técnico, así como su capacidad de adaptación a las demandas actuales de la sociedad.
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas
- Siete de cada cien alumnos plantan Bachillerato después del primer año
- Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados
- Medio Rural busca relevo para evitar el abandono de explotaciones agrarias: ya facilitó tres traspasos
- Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio
- Galicia es la segunda comunidad donde se construyó menos vivienda en doce años