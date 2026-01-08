Las titulaciones universitarias con sello de excelencia llegan a la veintena

Las titulaciones universitarias gallegas distinguidas con el sello de excelencia de la Xunta llegarán este año a la veintena, según informó ayer la Consellería de Educación. Por un lado, la administración autonómica mantiene abierto hasta el 5 de febrero el plazo para que las universidades soliciten el reconocimiento para dos de sus grados. En esta convocatoria se concederá a seis titulaciones, que se sumarán a las tres reconocidas en la edición anterior. En paralelo, de los 14 másteres que cuentan con el distintivo, tres deberán renovarlo este año, puesto que lo recibieron en el curso 2020-2021 y tiene una vigencia de seis anualidades. Para ello, el plazo estará abierto hasta el 28 del mismo mes.

De este modo, a lo largo de este curso las titulaciones con el sello de excelencia alcanzarán la veintena, gozando de un reconocimiento autonómico con el que la Xunta pone en valor su elevado nivel académico, científico y técnico, así como su capacidad de adaptación a las demandas actuales de la sociedad.