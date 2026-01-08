El tardeo golpea las carreteras en Galicia: estas son las cifras

Muchos de los interceptados al volante durante estas fiestas no habían nacido o nunca habían escuchado el Si bebes, no conduzcas, el anuncio de la DGT protagonizado por Stevie Wonder para frenar las negras estadísticas de alcoholemia que hace 40 años se registraban en las carreteras españolas. Pese a las campañas de concienciación, los avisos de controles, las multas, la retirada de puntos del carné e incluso la amenaza de prisión, las cifras de quienes se ponen al volante tras haberse tomado una copa de más o haber consumido drogas son alarmantes. Lejos de contenerse, en los últimos años han ido a más y el peso de los positivos de Galicia en el conjunto del país es creciente con un fenómeno al alza, el tardeo. La comunidad gallega acumula ya casi el 30% de los denunciados por alcohol en España y el 15% por drogas.

Durante el operativo especial de vigilancia de las fiestas navideñas, del lunes 15 de diciembre al domingo 21, más de un centenar de conductores dieron positivo en la red viaria gallega, según datos del Sector de Tráfico en Galicia facilitados por la Jefatura Provincial de A Coruña. En solo una semana de campaña, la Guardia Civil realizó más de 25.000 pruebas de alcoholemia en Galicia: 532 positivas. A Coruña y Pontevedra lideran los peores datos, con una tasa infractora de un 2,9%, el triple que la media nacional. En narcotest, con un total de 610 pruebas y 221 denuncias, A Coruña vuelve a encabezar la lista: la mitad de los conductores sometidos a prueba dieron positivo. Le siguen Pontevedra (34,3%) y Ourense (32%). Lugo, con un 18,6%, cierra la tabla.

Este balance convierte a la comunidad gallega en una de las más infractoras en lo que a consumo en carretera se refiere: con un 13% de todos los controles practicados en España, suma casi el 30% de los positivos en alcohol y el 15% en sustancias estupefacientes. En cuanto a la tasa infractora, Galicia duplica el porcentaje nacional en positivos por alcoholemia: el 2,1% de los controlados son multados frente al 1% del conjunto del país. En el caso de las pruebas de drogas realizadas en las fiestas navideñas, el 36% de los conductores sometidos a control en las carreteras gallegas fueron sancionados, seis puntos más que la media nacional, según el análisis de los datos del Sector de Tráfico Galicia y de la DGT a nivel nacional.

Hace cuatro décadas, no faltaban el vino en la mesa ni la copa de después. La ley era más permisiva: solo a partir de una tasa de 0,8 g/l un conductor podía ser sancionado (en 1989 se rebajó a 0,5 g/l). En 1981, 2.000 personas morían al año en España en accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol, causante de 36.000 siniestros. Al final de la década, en 1989, el entonces director general de Tráfico, Miguel Muñoz Molina, declaraba que «en una de cada dos muertes en la carretera el alcohol está detrás».

Hoy, pese a helicópteros, drones, controles masivos, carné por puntos y sanciones más duras, el problema del alcohol y las drogas en carretera persiste: cuatro de cada diez fallecidos en la red viaria gallega presentan consumo de tóxicos y una de cada cuatro víctimas tenía una tasa de alcohol penal, según las autopsias del Imelga practicadas en 2024 —últimos datos disponibles—.

Consumo de drogas

La preocupación por el consumo de alcohol y drogas al volante es creciente en Tráfico, en especial de sustancias estupefacientes. Buena parte del esfuerzo de control con narcotest se ha centrado durante la campaña navideña en la provincia de A Coruña debido a su elevada siniestralidad. A ello se suma un fenómeno que ha llegado para quedarse: el tardeo. Cada vez son más los conductores de mediana edad —de entre 40 y 50 años— que consumen alcohol durante la tarde, un perfil que ahora protagoniza los positivos por alcoholemia cuando antes la mayoría se registraban por la noche.

Las redes sociales también influyen, ya que muchos usuarios comparten avisos sobre la ubicación de los controles, lo que facilita que los más jóvenes los esquiven; sin embargo, estos siguen protagonizando accidentes graves y mortales con el alcohol como factor determinante. En cambio, los conductores de más de 60 años muestran una mayor concienciación: han reducido sus positivos y, además, no suelen utilizar redes sociales para evitar controles.

El aumento del consumo de drogas y el auge del tardeo preocupan especialmente a los agentes, que recuerdan que la falsa sensación de «solo voy aquí al lado» es letal. La mayoría de los fallecidos en siniestros de tráfico —recuerdan— pierde la vida a pocos kilómetros de su casa, en trayectos cotidianos donde el exceso de confianza termina en tragedia.