Silvia Fraga y otras mujeres socialistas piden una conferencia sobre igualdad

Mujeres militantes del PSOE, entre ellas Silvia Fraga, exsecretaria de Igualdade del PSdeG —que dimitió por su rechazo a la gestión de la ejecutiva gallega ante la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé—, reclamaron ayer una Conferencia Federal de Igualdad en 2026 y autocrítica por la «fractura» en el movimiento feminista. Firman el documento un total de 50 mujeres feministas del partido.