El Sergas apuesta por reforzar la vigilancia de la hepatitis A ante el repunte de casos
Remite la decisión de incluir la vacunación al Consejo Interterritorial estatal
La petición de los pediatras para que la vacuna de la hepatitis A se incorpore al calendario infantil —con administración a los 12-15 meses— no tendrá, por ahora, una traslación inmediata en Galicia. Fuentes de Saúde Pública del Servizo Galego de Saúde (Sergas) sostienen que la estrategia actual se centra en la vacunación «preexposición» de las personas susceptibles con mayor riesgo de infección, niños o adultos, y de quienes podrían sufrir una evolución grave en caso de contagio.
La respuesta llega en un contexto de incremento de casos en los dos últimos años, un repunte que abre debate sobre si debe generalizarse la inmunización en bebés, como plantea el Comité asesor de vacunas e inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) al inicio de 2026. Sin embargo, el Sergas considera que, «en estos momentos», las medidas prioritarias pasan por reforzar la vigilancia epidemiológica frente a la enfermedad y encauzar el análisis a través de los órganos técnicos del SNS.
La Xunta apunta a la propuesta de crear un grupo de trabajo en el seno de la Ponencia de programas y Registro de vacunaciones, dentro del Consejo Interterritorial, para reevaluar desde un punto de vista técnico la situación de la hepatitis A en España y la adecuación de las recomendaciones vigentes. De este modo, Galicia traslada el foco de la decisión a una revisión coordinada a nivel estatal antes de modificar su calendario vacunal.
