¿Pasó ya el pico de la gripe? Las consultas caen, pero suben un 14% los ingresos

El Sergas da por encarrilada la salida de la ola gripal: intensidad «baja», tendencia «decreciente» y descenso continuado de la positividad. Pero el informe de la primera semana de 2026 deja un dato que obliga a matizar cualquier mensaje triunfalista: las hospitalizaciones repuntan. Ingresaron 420 personas con gripe confirmada, un 14% más que en la semana anterior (369), elevando la tasa gallega a 15,5 ingresos por 100.000 habitantes. Es decir, Galicia ya ha superado el pico de la gripe —situado a comienzos de diciembre— pero Sanidade, pide «cautela» antes de dar por cerrada la ola por el posible impacto de las Navidades.

La paradoja —menos consultas en primaria, más ingresos— no es nueva: el propio informe elaborado por Saúde Pública la explica como un posible «desfase temporal» entre la incidencia comunitaria y el impacto hospitalario, además de los «efectos de calendario» de las fiestas. En paralelo, sube la dispensación de antigripales en farmacias centinela (hasta el máximo de la temporada), otro termómetro indirecto de malestar respiratorio que recomienda, también, prudencia.

La foto por edades apunta el foco donde más duele al sistema: los mayores. Aunque la tasa global de consultas por gripe baja un 5,6% (75,7 por 100.000), en los de 80 y más años sube un 45,1%. Y esa presión se traslada al hospital: en ese grupo la tasa alcanza 89,2 ingresos por 100.000, un 27,2% más que la semana anterior.

El mapa por áreas sanitarias refuerza la idea de «casi generalizado»: aumentan prácticamente todas, con subidas muy marcadas en Ferrol y Lugo y con Ourense como el territorio con mayor tasa de ingresos. La excepción es Pontevedra, la única que baja (de 22,1 a 20,8), mientras Vigo (pasa de 18,9 a 19,4) repunta ligeramente y A Coruña y Santiago también crecen.

En una comparecencia ayer, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, insistió en que, pese a estas señales, el sistema respondió «con normalidad y sin incidencias destacables», al mantener «todos los medios operativos» del Plan de invierno durante un periodo «especialmente sensible». Y añadió un dato de balance: «en lo que va de temporada se notificaron 3.259 ingresos, la mayoría con gripe A».

Aún así, la directora del Centro gallego para el control y prevención de enfermedades, Marta Piñeiro, no descarta aún «una nueva incidencia de gripe por una mayor circulación de la variante H3N2 tras las festividades».

Mejora la vacunación en mayores de 65 años

La Xunta vuelve a colocar la vacunación como «pilar» de la estrategia frente a las infecciones respiratorias. Según los datos difundidos ayer por el titular de Sanidade esta campaña suma 876.347 personas vacunadas frente a la gripe, con mejoras en colectivos considerados críticos para amortiguar la carga asistencial.El avance más relevante se consolida en mayores: en el grupo de 65 y más años la cobertura alcanza el 73,17% (dos puntos por encima del año anterior), y entre los mayores de 80 se sitúa en el 82,5%, el tramo con mejor respuesta a la llamada a inmunizarse y ya por encima de 2024. En paralelo, sube con fuerza la vacunación del personal sanitario: más del 66%, lo que supone 12 puntos más que en 2024.

Y en embarazadas, la cobertura supera el 48%, cerca de dos puntos más. En lo que respecta a la covid-19 , se administraron cerca de 480.000 dosis y se alcanzó un 60% de cobertura en mayores de 70 años, un dato que Sanidade enmarca en la protección de los grupos vulnerables ante cuadros respiratorios graves.

En el capítulo del virus respiratorio sincitial (VRS), la inmunización pediátrica mantiene cifras muy altas: más de 10.100 bebés recibieron protección, con un 96,5% de los nacidos en campaña inmunizados en el hospital y un 94,7% de los menores de seis meses «recaptados» por haber nacido fuera de fechas.Además, Galicia mantiene en marcha el ensayo clínico «Sincigal» para vacunar frente al VRS a mayores de 18 años, con más de 18.000 personas ya reclutadas (muchas por mensajes telefónicos). En plena temporada, Sanidade subraya también el «buen funcionamiento» del sistema durante Navidad: en la segunda quincena de diciembre se atendieron más de 50.500 urgencias hospitalarias, con A Coruña y Vigo por encima de 10.000 cada una.