El Noroeste de España lidera el aumento del desperdicio alimentario con un 0,7 por ciento más en 2024

En España se tiraron a la basura 1.125 millones de kilos de comida en 2024. Si una persona come de promedio al año 690 kilos, esto significa que los alimentos desechados podrían alimentar a 1,6 millones de personas, el equivalente a la región de Murcia, por ejemplo.

Cada persona desechó 24 kilos de alimentos, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. En todo caso, desde 2020 se ha logrado reducir el desperdicio alimentario en España un 20 por ciento.

Y es en los hogares donde se tira más comida: 1.097 millones de kilos o litros en 2024. Y, aunque no hay datos desagregados por comunidades, el ministerio sí ofrece cifras por zonas geográficas y el Noroeste de España, donde se encuadra Galicia, es el área donde más han crecido los despojos alimentarios: un 0,7 por ciento más que en 2023.

119 millones de kilos

Casi el 11 por ciento de todo el desperdicio alimentario de los hogares es concentra en la zona Noroeste de la península, lo que se traduce en 119 millones de kilos de comida tirados a la basura solo en los hogares. El grueso se trata de productos sin utilizar —91,6 millones en esta zona Noroeste—, sobre todo frutas, verduras y hortalizas, lácteos, pan fresco, carne...Se hace un mejor aprovechamiento de la comida cocinada o elaborada. Solo se tiran 27,7 millones de kilos al año en esta zona Noroeste. La mayoría son ensaladas, legumbres o platos de carne.

De los informes del Ministerio de Agricultura se deduce además que uno de los problemas de los desperdicios es que los envasados no se suelen adaptar a personas que viven solas. De hecho, los hogares que más comida desperdician son los formados por adultos que viven solos o personas mayores.